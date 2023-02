Continúa Bienestar entrega de tarjetas a becarios de preparatoria

La Secretaría del Bienestar lleva a cabo la estrategia de atención "Escuela por escuela" cuya intención es acudir a preparatorias de algunos municipios para realizar la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dependencia federal informó que esto se realiza del 27 de febrero al 3 de marzo en preparatorias de los municipios de Chihuahua, Delicias y Juárez. Asimismo, da inicio en los municipios de Guerrero, Chínipas, Nonoava, Guachochi y Guadalupe y Calvo.

Para esta semana, el personal de Becas Bienestar y Servidores y Servidoras de la Nación acudirá directamente a las escuelas para realizar la entrega. El lunes 27 de febrero, acudirán al Colegio de Bachilleres 1 en Chihuahua capital y al plantel 11 en Ciudad Juárez. De igual forma, acudirán al Centro de Estudios de Bachillerato 6/4, y al Centro de Atención para Personas con Discapacidad.

También estarán entregando tarjetas en el Telebachillerato 86108 “Valentín Gómez Farías”, en tanto que en el municipio de Guerrero, acudirán al Telebachillerato 80113 de Agua Caliente. Otras de las instituciones son la preparatoria Estatal “María Comadurán Chávez” y el Telebachillerato 8662 “Jaime Sabines” en Basúchil.

En el caso de Guadalupe y Calvo, acudirán al Cecytech No. 4, así como al Telebachillerato Comunitario 80104 de Mesa de la Cruz.

Para este martes 28 acudirán al plantel 10 del Cobach en Chihuahua capital y también al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 270 de Ciudad Juárez.

En Delicias, el personal estará en Centro Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 208 y al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 2. Visitaran también la Escuela Preparatoria Estatal No. 8415 y el Telebachillerato Comunitario 8084 de Palmarejo.

En Nonoava, ee entregarán las tarjetas en el Cecytech 22, en Guachochi, y en el Telebachillerato 86130 de Bajío, en Tónachi.

El miércoles 1 de marzo, estarán en el Cobach 9 de Ciudad Juárez.

El jueves 2, acudirán a las oficinas estatales de Becas Benito Juárez, que se encuentran unicdas en la calle Antonio Rosales 3909, en la Colonia Obrera de la capital del estado .

De igual manera, al Cecytech No. 20 “Oriente”; al No. 24 “Toribio Ortega”; al No. 21 “Riberas Chihuahua”, y al Cedart “David Alfaro Siqueiros”, al igual que en Juárez, al CBTis 269. Por último, el día 3 de marzo se realizará entrega de tarjetas en las oficinas estatales en el CBTis 158 en Chihuahua.

En lo que respecta a Ciudad Juárez se acudirá al Conalep Núm. 207; en Guachochi, acudirán al Telebachillerato Comunitario 80100 de comunidad Aeropuerto, 8099 de Cieneguita. También en la cabecera municipal, donde se encuentra el Centro de Estudios de Bachillerato 7 “Martín Luis Guzmán”. En el Telebachillerato 86150 y el CBTa 170, así como en el telebachillerato de Lomas del Manzano y “Benito Juárez” de Agua Azul.

La Secretaría del Bienestar informó que este operativo, únicamente se realizará para trámites de incorporación de nuevos becarios.

Asimismo a los e nuevo ingreso que aún no concluyen su incorporación para cobrar su beca, y para "Mi medio de pago” que son quienes tienen órdenes de pago pendientes de Banco Azteca o Financiera para el Bienestar (antes Telecomm).

Si deseas mayor información, puedes consultar el sitio https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/es/articulos/estrategia-escuela-x-escuela-para-becarias-y-becarios-de-educacion-media-superior?idiom=es