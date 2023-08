Continúa búsqueda de comando que privó de la libertad a "El 010"

Autoridades federales y estatales continúan la búsqueda del comando armado que privó de la libertad al presunto líder criminal identificado como José Domingo C.B. alias "El 010".

Así lo dio a conocer el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, quien destacó que se buscan vehículos clonados, pues justo una de esas unidades apócrifas rotulada como la Guardia Nacional, fue la utilizada para privar de la libertad al sujeto mencionado.

El funcionario estatal recordó que se han implementado operativos conjuntos para tratar de ubicar a ese grupo delictivo.

“Estamos todavía investigando, hay que recordar que hicimos un operativo conjunto en donde incluso participó la Sedena, seguimos buscando a esos vehículos clonados”, expuso César Jáuregui Moreno.

Agregó que tras los operativos e indagatorias, se cuenta con información importante sobre ese caso, sin embargo, por lo sensible de los datos con los que se cuenta, no es posible revelarlos o publicarlos en este momento.

Fue el pasado domingo cuando José Domingo C. B., apodado "El 010", fue privado de su libertad por sujetos armados que presuntamente se hicieron pasar por elementos de la Guardia Nacional, mismos que tripulaban un vehículo con los rótulos de esa corporación federal.

Posteriormente, las autoridades informaron que no había registros de una detención, y tras analizar algunos videos de cámaras de vigilancia, se observó que los captores iban en una camioneta con logotipos de la Guardia Nacional, pero que no corresponde a los modelos utilizado por esa corporación, incluso la camioneta no lleva torretas.