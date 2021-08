Continua inconformidad por anuncio espectacular en el Ortiz Mena

La Asociación de Vecinos de Lomas y Jardines del Santuario, AC, denunció que se están violando nueve artículos del Reglamento de Desarrollo Sustentable del Municipio de Chihuahua, con la instalación del anuncio espectacular ubicado en la esquina de la calle Granero y Falcón, en colindancia con el bulevar Ortiz Mena, por lo que exigen su inmediato retiro.

María Luisa Villalobos, integrante de la Asociación de Vecinos de Lomas y Jardines del Santuario, sostuvo que no había cambiado el artículo 95, del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible de Chihuahua, como lo argumentó el ingeniero Gabriel Valdez Juárez, director de Desarrollo Urbano y Ecología, quien dijo que se había modificado el artículo 95, y que por eso se había autorizado la colocación del anuncio. María Luisa Villalobos, señaló que no se había realizado tal modificación al reglamento, y que además, se encontraba en estado violatorio los artículos 34, 158, 164, 168, 170 y el 172, 173 y 183.

“El artículo 95 que dice el ingeniero Valdez que dice que está cambiado, se refiere a las modalidades de condominio, no de anuncio. Me extraña mucho, porque es una persona muy honorable para mí; con un artículo que se viole, se debe cancelar”, expresó.

Entre las observaciones, detalló que el área donde está instalado es de 450 metros cuadrados, para instalar uno de 100 metros cuadrados, debe estar en un terreno de 2 mil metros cuadrados, también el uso de suelo de ese lote, es habitacional, no han cambiado el uso de suelo. Otra disposición que se está violando el orden paisajístico, que incluye el Ortiz Mena, y el de la distancia de un anuncio panorámico a otro que debe estar a 250 metros es el límite, y el hotel está a una distancia menor.

“Es una invasión que se haya colocado la estructura, ahora con el cambio climático, en Chihuahua están presentándose tornados, y esas obras no están calculados para ese tipo de fenómenos climatológicos. A mí en lo personal, no está afuera de mi casa, pero de mi vecina sí, tenemos que ponernos en su lugar. Se está poniendo en peligro a una familia”, destacó quien ocupa el puesto de Secretaria en la Mesa Directiva de la Asociación.

Así mismo, acotó que en el artículo 34, el director responsable de obra es la que se hace responsable, no tiene justificación ese anuncio, por dónde le busquen. Está poniéndose como director responsable de obra Armando Villa Pérez, únicamente de la estructura de arriba, no ero no de cimentación, es decir, no es director responsable urbano.