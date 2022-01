Continúa venta regular de tanques de oxígeno para hospitales

Los negocios donde se vende oxígeno aún registran una buena demanda para hospitales, aunque este 2022 este insumo no ha escaseado, como ocurrió en 2020 y parte de 2021.

Empleados de estos negocios informaron que los hospitales y clínicas acuden constantemente para surtir de oxígeno para las distintas áreas, no sólo para áreas de Covid-19.

Se informó además, que tampoco se ha reportado la venta de tanques en negocios no establecidos, como ocurrió cuando se presentó el desabasto a nivel nacional, durante el primer año de la pandemia.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

La Cofepris informó, que los tanques de oxígeno no deben ser adquiridos en plataformas ni redes sociales que no cuentan con un local establecido pues no están acreditados para comercializarlos.

Además en caso de que se adquieran por un particular, éstos deben estar indicados por un profesional de la salud además de que es importante que la población notifique sobre problemas de calidad e incidentes adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos empleados en la oxigenoterapia

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Para el uso de estos contenedores, se deben seguir correctamente las indicaciones del médico que prescribe la oxigenoterapia así como las del fabricante para evitar algún daño.

Además, hay que recordar que el oxígeno promueve la combustión, por lo que debe ser utilizado en tomas de corriente y con cables de alimentación en buenas condiciones, para evitar posibles incendios.

No se debe limpiar el concentrador cuando esté conectado y es necesario conocer todas las precauciones detalladas en el manual de usuario.