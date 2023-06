Continúan fallas en CFE; hay más de 20 mil personas afectadas en el municipio

El presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Jesús Falomir Sáenz, dio a conocer que ante las constantes elevadas temperaturas que se han registrado en la ciudad de Chihuahua, la falla del suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa con el paso de los días, a tal grado que al último corte realizado el día 27 de junio, se registró fallas en 33 fuentes de suministro de agua.

Es decir que con la falla que han tenido los suministros de energía dentro de la ciudad, ha impactado en la extracción de agua, lo que a su vez se ha reflejado en la distribución de la misma que ha impactado en diferentes colonias, que tienen poco o nulo servicio con el paso de las horas.

El Presidente de la Junta Municipal, dijo que en el resumen de fallos de energía de CFE del día 27 junio 2023 por fallas de suministro eléctrico, se vieron afectados al menos 27 pozos, donde seis de estos, tuvieron fallas en dos ocasiones, por lo que estiman por lo menos una afectación de 33 pozos en la capital.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Esta falla, según explicó, afectó en la extracción de 3 mil 793 metros cúbicos de agua que se distribuirían en diferentes puntos de la ciudad y que dejaron de recibir por lo menos 20 mil 228 personas, ante la carencia de energía que tuvieron los pozos durante el pasado 27 de junio del presente año.

Entre las fallas, explicó que se encuentran 4 pozos de estación terrazas; 11 pozos de la segunda etapa del sauz; 6 pozos Riberas del Sacramento del no 9 al 15, estos fueron en dos ocasiones en el dia; un pozo sacramento norte no 7; un pozo sacramento viejo no 5; un pozo ferrocarril; pozo Adelita y dos pozos sacramento no 8 y no. 9

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En resumen existió fallo en 27 fuentes de abastecimiento donde 6 de ellas fue en dos ocasiones en resumen 33 fuentes afectadas, en total no se extrajeron 3,793 m3 de agua que afectan a 20,228 personas” fue el mensaje compartido por el titular de la Junta de Agua y Saneamiento de la capital.

En los registros de la Junta Municipal, cuentan que las altas temperaturas demandan una sobrecarga de energía eléctrica, lo que ha impactado en el propio suministro de agua, ya que se requiere de bombas extractoras que funcionan con energía y que en estas últimas semanas, han tenido fallas importantes.