Continúan realizando las gestiones correspondientes para resolver problemática en La Cruz

El legislador por el Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores compartió que durante estos días ha recorrido la comunidad de La Cruz junto al presidente municipal, Sergio Olvera, en donde ha constatado personalmente los altos cobros que se registran en los recibos de la luz.

De igual manera, en días pasados viajó a la Ciudad de México a fin de respaldar al alcalde de La Cruz para solicitar el apoyo del legislador federal Rubén Moreira con el propósito de que él haga las gestiones correspondientes desde el Congreso de la Unión.

Calificó como un acto discriminatorio el hecho de que municipios aledaños como Camargo, Saucillo y Conchos tengan tarifas menores pese a que cuenten con las mismas características y condiciones climáticas.

Agregó que está a la espera de que la Comisión de Energía del Congreso del Estado incorpore su iniciativa al orden del día, para que posteriormente sea sometida a la votación del Pleno.

Sin embargo, señaló que está a punto de cumplirse un año de que presentó dicha propuesta con carácter de punto de acuerdo y no se tiene avance, por lo que continuará al pendiente de lo que se desarrolle.

Cabe recordar que esta iniciativa, que se presentó el 21 de febrero de 2022, pretende exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que elimine la tarifa 1A e implemente la 1B en el municipio de La Cruz, tal como se hace en otras comunidades.

Por el contrario, el morenista Benjamín Carrera, explicó que el asunto no se ha incorporado a las ordenes del día de la Comisión debido a que no le aparecen asuntos pendientes a tratar; empero, se comprometió a investigar qué estatus mantiene esa iniciativa y la razón por la cual no les aparece.

Concluyó compartiendo que el miércoles 22 de febrero sesionarán de nueva cuenta, por lo que espera poder agregarla para darle celeridad a la problemática que viven los pobladores de La Cruz.