Contratación de especialistas no soluciona necesidades del sistema: Colegio de Médicos

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, señaló que la contratación de médicos especialistas que lleva a cabo el gobierno federal para fortalecer la atención en las entidades no es suficiente ni resuelve las necesidades en clínicas y hospitales públicos, ya que para ello sería necesario contar con infraestructura adecuada, insumos y personal de apoyo y, entonces, establecer una logística de operación.

Agregó que es bueno que se piense en mejorar el sistema, “pero se debería empezar por contratar médicos generales con una buena formación para enfermedades que son prevenibles, como la diabetes, obesidad o hipertensión”, pues afirmó, “ni 500 médicos cubanos ni tres mil van a resolver la situación”.

Cuestionó el hecho de que se haya pensado primero en especialistas que atienden enfermedades “ya existentes” y para lo cual no se tiene infraestructura, en vez de apostar por la prevención.

En este sentido, afirmó que contratar a especialistas requiere de toda una infraestructura con la que no se cuenta al menos en las unidades de la zona serrana, “siendo realistas, dónde van a ubicar a los especialistas, con cuáles insumos se cuenta, desde laboratorios hasta terapia intensiva. Además sería necesario contratar a enfermeras, camilleros, urgenciólogos porque es lo que se necesita para brindar atención de este nivel”.

Agregó que además es necesario que primero se defina una logística para el manejo de unidades, bajo qué políticas se va a trabajar, y la organización del equipo, “ver qué infraestructura se tiene, si hay laboratorios, áreas de internamiento, terapias intensivas, con cuáles insumos se cuenta”.

De igual forma refirió que al momento de pensar en contratar especialistas, cuáles se van a contratar, “yo estaba contemplando que dentro de los principales se contratara a urgenciólogos generales, pediatras, de todas las áreas, después médicos internistas y los siguientes serían médicos especialistas en terapia intensiva que creo sólo se tienen contemplados dos, además de otras áreas como cirugía no vienen muy contempladas para la zona”.

Agregó que “cualquiera de los médicos a los que se ponga la mano con especialidades va a requerir una infraestructura adecuada para poder realizar bien su función de manera correcta”.

Ejemplificó que en el caso de que algunas unidades de la sierra estén bien equipadas, no existe la condición para atender, “porque no es el especialista, es todo un equipo, no nada más un médico”.

Agregó que es importante saber si los empleos que se van a dar son plazas o contratos, “porque cuando se tuvo la contingencia sanitaria se contrató a mucho personal sin seguridad laboral y ya pasó la contingencia y a todos los corrieron”.

Señaló respecto a la contratación de médicos cubanos que no hay nada en contra de ellos, “pero vamos a ver lo académico, porque a nosotros a los médicos de aquí exigen las perlas de la virgen, casi la fe de bautismo y no les dan el trabajo a los muchachos, entonces si se va a contratar a médicos cubanos, que comprueben qué nivel tienen, porque académicamente aquí sí lo tenemos que comprobar, y hay que ser empáticos”.

