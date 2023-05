Convive Ildefonso Guajardo, diputado federal, con miembros de la IP en Canaco Chihuahua

En el marco de la presentación del seminario Un México Posible, el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ildefonso Guajardo Villarreal, sostuvo una reunión con miembros de la iniciativa privada y sociedad civil, en las instalaciones de Canaco Chihuahua.

"La idea fundamental, es no solo los recorridos que hemos estado haciendo en el país, como uno de los que ha levantado la mano como aspirante, para poder encabezar la candidatura de la oposición de 2024, poder escuchar a la gente, a la sociedad civil, a jóvenes en el país, y poder enriquecer lo que he propuesto en la mesa con hombres y mujeres que están aspirando, para poder poner por delante el programa o el proyecto de un gobierno de coalición. Antes de la definición de quién debe encabezar este proyecto, tiene que estar el compromiso de todos los partidos políticos de oposición, sobre lo que tenemos que ofrecer a México: una verdadera transformación, que aún no hemos visto, a pesar de tres alternancias en el poder”, manifestó Guajardo Villarreal, acompañado de Alejandro Domínguez Domínguez, y el anfitrión en Canaco, Omar Armendáriz Jurado.

El exsecretario de Economía de México, mencionó que se observa un comportamiento bipolar, en el que por un lado muy frecuentemente desde el Gobierno Federal, el ejecutivo nacional refiere que gracias al Tratado con Estados Unidos y Canadá, se están recibiendo grandes inversiones, y generación de nuevos empleos; al tiempo que confronta a los gobiernos de los países del norte.

Chihuahua Ganaderos de Chihuahua estamos de pie, aunque somos el sector más afligido del país: Presidente de UgrCh

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Agradecemos nuestra pertenencia al Tratado de América del Norte, pero al mismo tiempo, estamos constantemente confrontándonos en todos los terrenos. Parece que no entendemos que el interés y bienestar del pueblo de México, está alineado a nuestra integración como vecinos y socios comerciales de Canadá y de Estados Unidos. No podemos estar disfrutando de los dulces o los beneficios del Tratado, pero al mismo tiempo, estar boicoteando al presidente Biden la Cumbre de las Américas, o al mismo tiempo no estar alineados en la estrategia de respecto a Rusia de Canadá y Estados Unidos; al mismo tiempo, estarnos confrontando con la estrategia en materia de seguridad, que no es lógico desde el punto de vista de un vecindario realmente unido ante las amenazas exteriores, y eso nos hace perder la oportunidad de seguir siendo un socio confiable y estratégico con América del Norte”, afirmó el diputado Guajardo.

En ese sentido, declaró que hoy los funcionarios mexicanos y los funcionarios estadunidenses sólo se están reuniendo cuando hay mandatos a nivel de presidencia, cuando deberían estar todos los días enlazados, como una región integrando, viendo cómo pueden mejorar la relación económica entre ambos países.

Al abordar el tema de la Ley Minera, destacó la importancia de que el Gobierno entienda que la minería es una actividad fundamental en las cadenas productivas.

“Es la base de la industria de la manufactura, de la industria automotriz. Si no tenemos en la minería la base de muchos tipos de minerales, afecta a nuestra cadena de valores. Pero además, hay comunidades y municipios que dependen integralmente de la explotación minera, como una base. Sin duda, el Gobierno debe ser una puerta regulatoria, conservando el medio ambiente, más no impedir la actividad; sino como hacerla consistente, con relación al medio ambiente. El problema es que tienen una visión muy cerrada de lo que es el sector y su proyecto de reforma, la que mandó inicialmente el Ejecutivo, era tan desastrosa, que por ejemplo, te impedía que una concesión minera que si encontrabas otro mineral, pudieras extraerlo sin un permiso. Es desconocer que la minería es multimineral; la primera Ley era de alguien que no conocía este tema”, aseveró Ildefonso Guajardo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Acotó que eventualmente Morena la transformó, pero sigue presentando grandes problemas, y acotó que en la última que presentaron, sin mandarla a la Comisión donde se encuentra el diputado Guajardo, que calificó como un proceso fast-track, sin consultas, y sin haberla puesta a la lectura de los diputados, terminó incluyendo cosas, como que se prohíbe a los privados hacer exploración.

“Si tú prohíbes a los privados hacer exploración, cargas al Estado con una responsabilidad pública. La capacidad del Instituto Nacional de Minería es muy limitada para exploración, por lo tanto se está frenando a un sector fundamental. Si le estamos apostando a empresas como la de Tesla, para electromovilidad, la exploración de materiales raros, que es lo nuevo en la minería, no va a querer invertir”, señaló.

Para finalizar, compartió que también visitará a la ciudad de Delicias, y acudirá a la frontera, en ciudad Juárez.