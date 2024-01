Convocan trabajadores de la Uach a paro de labores y toma de instalaciones

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua anunciaron un paro de labores y la toma de instalaciones, ante el presunto incumplimiento de acuerdos y la resistencia a llegar a soluciones mediante el diálogo.

Así lo dio a conocer el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, Salvador Salgado, quien publicó un video dirigido a sus compañeros gremiales, en donde convoca al paro de labores, a que no se chequen los ingresos y a la toma de instalaciones.

“Estoy haciendo este video para convocarlos urgentemente mañana (lunes) a una asamblea, los necesitamos aquí a las 08:00 de la mañana compañeros; hasta el día viernes estuvimos viendo lo del convenio que se estuvo peleando con Rectoría, como ustedes saben en la contratación tuvimos altibajos, y decidimos cuidar el pasado y el futuro, accedimos a no incrementar las clausulas para defender a nuestros compañeros pasados y futuros”, subrayó.

En este sentido, detalló que la problemática radica en que la UACH informó a los líderes sindicales que los incrementos salariales sólo se aplicarán para el sueldo fijo, es decir, a las categorías A y B sólo se les aumentará un 4 por ciento respecto al año pasado.

Con esa medida, la categoría A, en lugar de percibir 5 mil 600 pesos, van a percibir 4mil 854 pesos, es decir, 747 pesos por quincena; para la categoría B la percepción sería de 6mil 472 pesos en lugar de 7 mil 468 pesos, es decir, una diferencia 996 pesos.

“El pretexto para ellos (UACH) es que no hay dinero, pero nosotros tampoco podemos sacrificar nuestro sueldo, es algo que ya tenemos ganado desde hace mucho tiempo y no lo vamos a permitir; mientras lo legal empieza a proceder yo creo que es tiempo de manifestarnos, estuvimos mucho tiempo dialogando, quisimos llevar las cosas platicando, hablando se entiende la gente, pero esta vez no lo están entendiendo”, enfatizó.

El sindicalista hizo un llamado a todos los integrantes del STSUACH para que estén unidos, pues la problemática es sobre el sueldo de todos, motivo por el cual, llamó a que la protesta se extienda a los trabajadores que están en otros municipios, a quienes pidió tomar las instalaciones de las facultades foráneas.

Denunció que los líderes sindicales han sido amenazados con el retiro de cláusulas del contrato o con una renovación del mismo, por lo que reiteró que eso no lo van a permitir.