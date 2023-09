Crisis migratoria es por falta de política pública del gobierno federal: Maru Campos

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló que la problemática del tema migratorio se ha desencadenado por la falta de política pública desde el Gobierno Federal, luego de que se anunciara la suspensión de movimiento de trenes de carga por parte de Ferrocarriles Mexicanos, por el aumento en tránsito de personas migrantes.

Sobre esta decisión de Ferromex, la gobernadora Campos Galván, detalló que las personas migrantes que viajan en los vagones y descienden en Chihuahua, cuenta con su documentación en regla para viajar por el país, con el formato FM1, que presentan como extranjeros, ante el requisito de las formas migratorias.

“Esto ya tiene años, y hemos tenido siempre mucho contacto con Ferromex, el problema no es bajar a los migrantes del tren, que es lo que pide Ferromex. El problema es que bajan los migrantes del tren, y se quedan en los patios de Ferromex, y ahí no podemos hacer absolutamente nada, aunque los bajemos del tren. Porque los migrantes están legalmente ingresados en estado de Chihuahua, o en el país. Tienen ellos su FM 1, por 30, 60 o 90 días, y nosotros como policía del Estado; o una Policía Municipal, no puede hacer absolutamente nada, porque están legalmente ingresados en el país”, afirmó María Eugenia Campos.

En ese sentido, aclaró que si bien se les da apoyo a las personas en situación de movilidad, el problema de fondo es que no hay una política pública migratoria, que regularice la situación del tránsito de migrantes y su estancia en territorio mexicano, particularmente, de la frontera, como en el caso de ciudad Juárez.

“No se trata de darles atención humanitaria, lo hacemos, porque somos un gobierno humanista, respetamos la dignidad de la persona, por el simple hecho de ser, ser humano, sin importar si es hondureño, venezolano, o de dónde, los atendemos, pero no hay dinero que alcance”, enfatizó.

Maru Campos señaló la falta de actuación por parte del Gobierno Federal, en la aplicación de políticas públicas migratorias, que resuelvan el tema migrante; y que han dejado que los gobierno locales, enfrenten la situación con la nueva oleada de personas en tránsito.

“Ante esa situación, estamos solos. El Gobierno Federal no ha atendido la problemática de los migrantes, y la solución es que haya una política pública migratoria, que haya orden migratorio, que tenga control cuando entre en el país, y que se tenga alguna disposición cuando se cumpla el tiempo que se les marca en la FM1. Esto no es un tema de Gobierno del Estado, es un tema de Gobierno Federal”.

Sobre el aumento de migrantes en la frontera norte del estado de Chihuahua, que colinda con el vecino país de Estados Unidos, la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, mencionó que en los primeros meses de este año 2023, durante los meses de enero y febrero pasado, se contabilizaban hasta 35 mil personas migrantes en ciudad Juárez.

“No se trata del dinero, se trata de política pública, se trata de seriedad, orden, programas y proyectos. No se trata nada más de atender a los migrantes, se trata de poner orden en una política pública migratoria. Cualquiera vamos a otro país, nos retachan, aquí en México, el Instituto Nacional de Migración, no lleva ese orden, y no lleva ese control, porque en este caso, deben ser primero los mexicanos, los chihuahuenses, - en este caso-, los juarenses, y no es así”, finalizó.