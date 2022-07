¿Cuántos corridos tiene Rafael Caro Quintero? No solo es el de Gerardo Ortiz

La detención del líder criminal Rafael Caro Quintero acaparó las redes sociales este viernes 15 de julio; toda la información sobre él y su larga carrera como "narco de narcos" ha estado en boca de todos; y no es para más, el oriundo de Badiraguato, Sinaloa, es uno de los 10 criminales más buscados por la DEA (Drug Enforcement Administration), por quien se ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares.

Como la mayoría de los narcotraficantes, la "narcocultura" ha resaltado su carrera delictiva y se han escrito varios corridos en los que destacan sus "travesías" en la vida criminal. En El Sol de Hermosillo te damos a conocer algunos de ellos y te resolvemos la duda de cuántos corridos tiene Rafael Caro Quintero o quién escribió el corrido.

Gerardo Ortiz: La leyenda de Caro Quintero

Esta canción fue compuesta por el cantante de música grupera Gerardo Ortiz, oriundo también de Sinaloa, al igual que Rafael Caro Quintero. Fue lanzada en 2011 y forma parte de su disco de nombre "Entre Dios y el Diablo".

Entre las estrofas de este corrido se mencionan algunos lugares en los que el líder narcotraficante vivió, incluido el municipio de Caborca, Sonora, donde presuntamente fundó en los últimos años el Cártel de Caborca. Sin embargo, este verso lo mencionan como "La perla", por el nombre que se le da a la zona como "La perla del desierto".

Humilde cobija del rancho La Noria de Badiraguato

Mi pelo blanqueado se ven las arrugas mas no son en vano

Filoso el colmillo de las experiencias que el tiempo me ha dado

Y recuerdo a mi socio de tantos negocios Don Félix Gallardo

Búfalo, Chihuahua, La Perla mi plaza, allá en Costa Rica tuve muchas citas

Y lo enamorado eso no se me quita

El agua apaga el fuego, y el ardor los años

Ahí le va viejón

No miento, he llorado, soy hombre y es fuerte lo que yo he pasado

Lloro por mi gente, a los que la muerte se los ha llevado

Y con los presentes el Mayo y su gente, igual con el Chapo

Y me toman en cuenta, y aunque estoy ausente sigue mi legado

Y el viejo Fonseca, señor de negocios, también hice paca con el Cochiloco

Y llevo en el alma a mis hijos que adoro

Virlán García: Caro Quintero

El cantante de música norteña, Virlán García compuso en 2016 el corrido "Caro Quintero". El video inicia con un fragmento de una entrevista donde le preguntan al "Narco de narcos", qué va a hacer si lo liberan; él responde "yo pienso hacer muchas cosas".

En los versos mencionan un poco de la infancia del criminal, en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, pero también hablan del asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, pero señalan que le "achacaron" ese delito, sin tener pruebas.

La década de los 80 fue él señor Caro Quintero

Fue creciendo la familia, los amigos verdaderos

Desde el Rancho de la Noria y los rasgos de mi historia

Pa'l gobierno fui enemigo, y el primero en tiempo y forma

Me achacaron los delitos sin siquiera tener pruebas

Presumiendo ante los medios que yo maté a Camarena

Lo negué en todo momento, me dijeron no es un juego

Señores, si yo jugara, ¿creen que me estuviera riendo?

Los invasores de Nuevo León: Rafael Caro Quintero

En este corrido de Los Invasores de Nuevo León habla en mayor parte del momento de su primer arresto, que ocurrió el 18 de septiembre de 1985, en San José, Costa Rica.

También mencionan el crimen contra el agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, torturado y asesinado, presuntamente en manos de Rafael Caro Quintero.

En San José, Costa Rica

Lo tomaron prisionero

Ya se extendió la noticia

Por todito el mundo entero

Así el corrido comienza

Del señor Caro Quintero

Diez agentes federales

Le formaron la custodia

Por ser un gallo muy fino

Nacido allá en Sinaloa

De esos no nacen a diario

Y el que nace no se logra

Por matar un policía

Del gobierno americano

Robarse una tapatía

Hoy se encuentra procesado

El león es rey de las fieras

Aunque se encuentre enjaulado

T3R Elemento: Rafa Caro

La agrupación T3R Elemento compuso un corrido para Rafael Caro Quintero en julio del 2017. Este empieza con una escena actuada de un interrogatorio, donde cuestionan al capo de por qué eligió el narcotráfico como su ocupación.

En las letras se puede escuchar que, menciona que ya cumplió su sentencia, de 28 años en la cárcel y aunque su cabello ahora es blanco regresa "con todo", al mundo criminal.

Hoy mi pelo ya no es negro pues también cambió

De canas se ha pintado

Aunque estoy un poco viejo, sigo haciendo bien las cosas

Siempre lo he demostrado

Ya me voy a despedir

Respiro al aire libre, hoy estoy muy contento

Visitaré a mi familia, tengo mucho qué contarles

Tengo ganas de verlos

Don Rafa ya salió y viene con todo

Su legado sigue activo

Su apellido es Caro y el señor sigue siendo

Muy seguro de sí mismo

Grupo Recluta: Caro Quintero

En 2019, el Grupo Recluta lanzó un corrido de nombre "Caro Quintero", en el que destacan que ya cumplió una pena de 28 años y ahora busca tranquilidad, presuntamente.

Además, menciona que Rafael Caro Quintero no se arrepiente de nada y que llegó su tiempo de estar de regreso, en referencia a que salió en libertad.

28 años de prisión se que se dice muy fácil

pero cumplí la condena

les pagué por Camarena

a los agentes de la DEA



Santiago donde nací cerca de Badiraguato

tierra de los caballeros yo soy uno de ellos

muy caro para ser exacto

me gustó el negocio, tuve bueno socios



tenía que arriesgarnos, me jugaron chueco

me echaron un muerto para poder juzgarme

en la vida yo de nada me arrepiento

lo he hecho ya está hecho

y llegó el tiempo aquí estoy de regreso

Cabe recordar que este viernes 15 de julio se confirmó el segundo arresto de Rafael Caro Quintero, en El Choix, Sinaloa, en manos de elementos de la Marina. Se desconoce todavía si será extraditado para su proceso judicial en Estados Unidos, ya que formaba parte de la lista de los 10 criminales más buscados por la DEA.

