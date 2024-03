Cuauhtémoc Estrada miente: muestra Adriana Terrazas evidencias ante acusaciones

“Una vez más el diputado se equivoca, el diputado miente”, fue lo que externó la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, ante las acusaciones emitidas por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, respecto a las “trabas” que les están poniendo a ocho diputados morenistas que buscan la reelección.

Este jueves, el diputado por Morena acusó al Instituto Estatal Electoral (IEE), Tribunal Estatal Electoral (TEE), a parte del Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, de orquestar una estrategia en contra de los ocho diputados de la Cuarta Transformación que buscan la reelección, señalando que están utilizando un proceso de denuncia por violencia política de género para ‘tumbar’ su registro.

Ante esto, Terrazas Porras, con documentos en mano, aclaró que las acusaciones por parte de Estrada Sotelo no tienen sustento, pues dijo que la bancada de Morena no mostró los oficios completos, por lo que primeramente, señaló que el acuerdo por parte del IEE fue emitido el 19 de diciembre a las 18:10 horas, por lo que “es imposible que se haya recibido (la notificación) ese día en la Oficialía de Partes”.

De esa manera, compartió también que la Oficialía de Partes recibió la notificación el 20 de diciembre a las 09:20 horas, mientras que la presidencia lo hizo ese mismo día a las 09:56 horas. Igualmente, reconoció que se tiene tachada la fecha porque “todos los humanos nos equivocamos”, por lo que seguramente no se había modificado la fecha en el sello, pero insistió en que no pudo haberse recibido antes dado que apenas se estaba resolviendo el acuerdo en el IEE.

La legisladora considera que estos actos por parte de su partido -pues reiteró que aún forma parte de él- son una justificación para querer retrasar la resolución del tema que tiene por resolver el TEE en cuanto a la denuncia por violencia política de género, lo cual, de comprobarse, limitaría a ochos diputados de Morena de reelegirse, a pesar de que ya están registrados.

La presidenta del poder legislativo lamentó que se esté involucrando a otros actores políticos, además de que exigió que se nombren bien a los que acusan. Negó rotundamente que lo que dice Cuauhtémoc Estrada sea verdad, además de dejar en claro que no necesita de la ayuda de nadie para defenderse.

“Adriana Terrazas se defiende sola, no necesito que me ayuden ni los organismos ni las autoridades”, subrayó, recordando que este tema es aparte, algo que sus compañeros de bancada iniciaron al inconformarse cuando asumió la presidencia del Congreso. Aprovechó para enlistar una serie de actitudes que tuvieron en contra de ella, las cuales le han servido para documentarlas y denunciarlas.

Recalcó que desde un inicio ella se ha defendido sola y así lo seguirá haciendo, además de que aclaró que ella no es amiga de las titulares de los organismos electorales, ni de la gobernadora, María Eugenia Campos, “yo no soy amiga de ninguna de ellas yo soy institucional por eso estoy presidiendo el Congreso del Estado. Mis amigas y amigos son un círculo muy pequeño y no son de la política”.

En ese sentido, refirió que de ninguna manera les está dando carrilla para que le ayuden y tampoco ellas le están ordenando algo. Externó que la denuncia la presentó ante los reiterados ataques y no lo hizo solo por ella, “sino para sentar un precedente, pues vienen generaciones nuevas detrás de mí y quiero que las mujeres sepan que no pueden ser tocadas de ninguna manera”.