Cumplen vecinos del Cerro de la Cruz tres semanas sin agua

Vecinos de la colonia Cerro de la Cruz informaron que ya llevan poco más de tres semanas sin agua, aún que los problemas con la presión siempre estuvieron ahí, no era tan alarmante como lo es ahora que el agua que llega por la madrugada no abastece los tinacos de las viviendas.

Debido a las temperaturas tan elevadas que se han experimentado en la ciudad, se ha dificultado cada vez más el hacerle frente al calor con tan limitada reserva de agua con la que sobreviven los chihuahuenses.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

María Dolores, una vecina de la colonia Cerro de la Cruz, informó que durante el día no tienen ni una gota de agua hasta que llega la madrugada, lo que los obliga a empezar su día desde muy temprano para alcanzar a ducharse.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Durante dos o tres horas aprovechan para llenar botes y tambos con la poca agua que llega en la madrugada, esta misma agua es la que luego utilizan para sus necesidades físicas, de higiene y para hidratarse.

Debido a esta problemática, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) calendarizo rutas de pipas de agua para aportar al abastecimiento de agua, no obstante los esfuerzos no son suficientes, pues según María en donde realmente no tienen agua ni una hora por la madrugada es en las calles 74 y 76 de la colonia Cerro de la Cruz.

Pasa sortear el calor tan abrazador que hace durante el día y no deja dormir en la noche, la familia de Dolores tiene un abanico que en realidad no les de abasto, por lo que en las noches por la desesperación de lograr conciliar el sueño han tenido que mudar un tendido al patio, donde corre más fresco el aire.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Aunado al problema de agua, María Dolores nos comenta que la luz de las lámparas mercuriales está fallando tanto que se han quedado noches completas a oscuras, como si un solo problema no fuera suficiente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los vecinos de la colonia Cerro de la Cruz piden que se realice una mejor calendarización de las rutas de abastecimiento de agua, ya que la deshidratación comienza a ser un problema grave de salud, igual que la higiene personal pues el llegar a casa sudorosos y con mal olor por la noche sabiendo que no puedes darte una ducha es un infierno.