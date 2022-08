Daniel Sosa nos dejará ver su etapa más semiformal con su stand up en Chihuahua

No hay nada más “Semiformal” que vivir con tu novia, pero no estar casado, tener coche, pero estarlo pagando, o estar en tus 20, pero más cerca de los 30, es así como Daniel Sosa nos deja ver su etapa más semiformal en su nuevo show de stand up comedy que presentará este 29 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, a las 21:00 horas.

El comediante y creador de videos Daniel Sosa, quien surgió en la primera etapa del stand up en México junto a Ricardo O’Farrill, Sofía Niño de Rivera y Carlos Vallarta, cuenta con dos especiales de comedia en la plataforma Netflix: Uno es Sosafado, donde se mete en la piel de varios personajes, incluidos un dealer de Tupperware, un cura que siempre tiene sed y un guerrero del caballo de Troya; el otro “Maleducado”, Sosa reflexiona sobre su infancia, las tradiciones mexicanas y el problema con la película Coco.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sobre el significado que tiene la comedia en su vida ha dicho en entrevistas que: “La comedia para mí lo es todo, aunque sé que no le voy a caer bien a todo el mundo, así como tampoco todos se van a reír con mis chistes, pero cuando te subes a este barco eres consciente de todo eso, yo lo único que hago es tomar las críticas que son constructivas y no me engancho con nadie por sus comentarios, al final es parte de mi trabajo”.

Si deseas reír con este comediante y deseas saber los precios éstos son los que vienen en la página de Don Boletón: VIP $690.00, Oro $575.00, Plata $520, Palco $405.00.