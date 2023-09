Dará inicio evaluación de daños por sequía para el pago del seguro catastrófico

La próxima semana iniciará la evaluación de los daños que dejó la sequía en los cultivos de temporal en los 19 municipios prioritarios de atención a fin de que se proceda a la indemnización como parte del seguro catastrófico que contrató Gobierno del Estado.

El ingeniero Sergio Cándido Barraza Pak, director de Financiamiento y Capitalización de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que se prevé que en tres semanas culmine el levantamiento de datos por parte del personal de la aseguradora, de la SDR y representantes de los municipios.

A la fecha no se tiene el impacto social y económico de las pérdidas de las cosechas, sobre todo en los pequeños productores de la zona serrana, donde se enfocarán a atender el problema social que se prevé al no contar con maíz y frijol que garantice su alimentación.

Jiménez

El ingeniero Barraza Pak destacó que este año 2023 se vive una situación más que atípica, pues a pesar de ser un territorio propenso a la la sequía, este año la precipitación se encuentra muy por debajo de promedio, a la fecha no representa ni el 25% de las precipitaciones de las registradas años anteriores.

Esta situación ocasionó problemas para el establecimiento de cultivos, en algunos casos se establecieron pero no llovió y no arraigaron. De acuerdo a la experiencia del ingeniero Barraza las lluvias inician en el mes de julio, luego se registra una pausa en agosto pero el mes de septiembre era considerado el más llovedor del año, sin embargo casi ha transcurrido la primera quincena y las lluvias no llegan.

Ante ello, el seguro catastrófico va encaminado a pequeños productores y sobre todo a los que se encuentran en la sierra, donde hubo condiciones de humedad para establecer los cultivos pero que murieron las plantas ante la falta de agua.

En esta zona la mayoría de los productores usan su cosecha de maíz y frijol para autoconsumo, en un año bueno con excedente pueden comercializar y obtener un ingreso.

Entre los municipios a atender esta Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Bocoyna, Uruachi, Ocampo, Urique, Guazapares, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza, Carichí, en total serán 19, donde se iniciará la evaluación por parte de la aseguradora, pero se contará con personal de SDR junto con presidencias municipales, comisariados ejidales y algunos gobernadores indígenas, a fin de que los pequeños productores recuperen su inversión.

Chihuahua

“Esta zona porque la gente requiere más apoyo de manera urgente, se trata de una situación más social que económica”, dijo.

La indemnización es de mil pesos por hectárea y se pagarán máximo cinco hectáreas por productor, lo que les permitirá contar con recurso para adquirir los granos. Primero se cubrirá la zona serrana y luego la zona noroeste del estado, en la zona del desierto no se establecieron cultivos.

El ingeniero resaltó que el impacto de la sequía en el estado será muy fuerte para la fruticultura, nogales, chile, maíz de riego, en todos los cultivos, por lo que también se buscará conocer el impacto social.

El director de Financiamiento señaló que anteriormente la Federación aportaba una gran cantidad de recursos para los seguros y ahora nada. En el 2017 la Federación aportó 60 mdp, para el 2018 fueron 5 mdp, el siguiente año sólo 25 mdp, desde el 2020 ya no se destinó nada. “El Gobierno del Estado estirará la cobija lo más posible para cubrir a los pequeños productores”.

Explicó que el seguro catastrófico cubre granizo, heladas, anegación por inundaciones y sequía, en este caso aplicaría para sequía y con ello se busca que los recursos lleguen a donde más se necesitan.

El ingeniero mencionó que al culminar la evaluación se contará con números reales sobre la afectación y los beneficiarios, “Esperamos que los damnificados puedan recibir el apoyo, poquito o mucho, pero es lo que tenemos”.

Reconoció que este año es muy difícil, por lo que se deberá trabajar con los diversos productores, el Consejo Estatal Agropecuario y las asociaciones para conocer el impacto.