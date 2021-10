Deben instituciones pagar a Pensiones: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos declaró que la Secretaría de Hacienda y consultores financieros analizan la situación financiera para rescatar Pensiones Civiles del Estado, pero advirtió son las instituciones y organismos deudores quienes deben saldar la cuenta por el servicio que presta PCE.

“Esto llevará un buen tiempo, es un tema de paciencia”, citó la mandataria estatal, pues dijo existe un déficit mensual por alrededor de 3 mil o hasta 4 mil millones de pesos, y aunque afirmó que desconoce la cantidad que debe cada ente, entre quienes adeudan se encuentra la Universidad Autónoma de Chihuahua y la UACJ.

Agregó que “muchas instituciones tienen adeudos importantes por no reportan las cuotas correspondientes”, y en este sentido, señaló que no es el gobierno quien debe plantear un esquema de pago, sino que “cada organismo, cada ente, es responsable de financiar y pagar las cuotas a Pensiones”.

“Muchas todavía no pagan y tienen ingresos propios, no es que gobierno del estado no haya pagado, y ahí pudiesen pagar o hacer ahorros para pagar o hacer ahorros para pagarles”, refirió Campos Galván.

En este contexto, recalcó que “cada organismo, cada ente es responsable de financiar y pagar las cuotas de pensiones”.

Respecto al adeudo que se ha señalado mantiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con PCE, Maru Campos dijo desconocer cuál es el porcentaje de dicha cifra, pero agregó “son muchas, están la UACH y la UACJ, muchas”.

Subrayó que el tema de Pensiones Civiles del Estado se seguirá de manera gradual, “no podemos resolver el tema en un mes, en un año o en tres años, va a costar buen tiempo pero vamos a entregar un gobierno con orden, estamos poniendo orden en la casa y eso incluye a Pensiones”.

Campos Galván subrayó que para sanear las finanzas de Pensiones se requerirá de tiempo, pues el déficit mensual de la institución es alto, pero añadió que con el pago de los adeudos no se termina de resolver, sino que se tendrá que reestructurar este servicio que se ha visto afectado en los últimos años.