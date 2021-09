Deberá autoridad llevar seguimiento puntual de indicadores

Ante el cambio a semáforo verde en la entidad a partir de mañana, el Colegio de Médicos de Chihuahua advirtió la autoridad deberá llevar un seguimiento preciso de los indicadores del Covid-19, para evitar que el sistema de salud colapse de nueva cuenta por la apertura de aforos y actividades que implica el nuevo semáforo.

El titular de Difusión del Colegio de Médicos, Dr. Roberto López Segura, señaló que tras hacerse formal el avance al color verde, el órgano colegiado se encuentra preocupado pues se juntan varios factores que pueden derivar en un repunte: el regreso a clases presenciales, la población menor de 18 años que no ha sido vacunada, una mayor apertura de actividades y la percepción errónea de la población de que la pandemia terminó.

Añadió que de parte del Colegio de Médicos se continuará sesionando de manera ordinaria y también se llevará a cabo el seguimiento para ver el comportamiento de la pandemia.

Recordó que durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, el estado alcanzó los más altos índices a lo largo de la pandemia, debido a que tras pasar el color amarillo en el mes de agosto, se relajaron los cuidados de prevención y sana distancia.

En este sentido, señaló que para ese entonces, el semáforo amarillo permitía menos actividades y aforos, sin embargo este año se presentan nuevos factores, por ejemplo el regreso a clases.

El médico agregó que desde que se dio a conocer la posibilidad de un avance a semáforo verde, el colegio se tornó preocupado debido a que no se está en condiciones de avanzar a dicho color, que es sinónimo de reapertura, pero que además, muchas personas pueden percibir como el fin de la pandemia.

Esto, agregó, provocaría que las medidas sanitarias se relajen por una falsa percepción, pero además, lo cierto es que se van a permitir más actividades de los distintos tipos, y aforos que podrían retrasar al estado de Chihuahua en lo sucesivo.

El doctor López Segura dijo que en lo que respecta al regreso a clases, se ha señalado como no pertinente en este momento, toda vez que la población menor de 18 años no se encuentra vacunada, por lo que dicha combinación (retorno a clases presenciales y no vacunación en población menor) se vuelve un riesgo latente.

El médico señaló que de parte del Colegio de Médicos de Chihuahua se tendrá un seguimiento puntual y la entera disposición de colaborar con la autoridad, que a su vez debe llevar un análisis preciso de los indicadores, para valorar el comportamiento de la pandemia, con base en datos oficiales, pero además con la presencia de profesionales de la salud.