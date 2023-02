Declarar la energía eléctrica como derecho humano podría ser viable: Carrera

El presidente de la Comisión de Energía del Congreso del Estado, Benjamín Carrera, mencionó que no le parece descabellada la petición que retomaron diversos movimientos en días pasados en los que se contempla declarar el servicio de la energía eléctrica como un derecho humano constitucional.

Pese a desconocer sobre el tema de la manifestación que encabezaron el Frente de Consumidores y del Movimiento amplio de Resistencia Civil, el legislador mostró total apertura para recibir a dichas personas a fin de analizar su propuesta.

Chihuahua Analizan facultades que tendrá el poder legislativo con la reforma a la Constitución

Comentó que, de primera mano, no le suena descabellada la idea de que se contemple la electricidad como un derecho humano constitucional; empero, recordó que debe revisar la parte legal y constitucional para poder ver la viabilidad.

Por lo anterior, invitó a los representantes de dichas agrupaciones a acerarse con él para poder hacer lo propio en la entidad y en el marco legislativo para que peda avanzar su propuesta, la cual definió como un beneficio para los chihuahuenses.

Empero, hizo hincapié en que se debe establecer de manera en la que se le dé total cumplimiento, pues ejemplificó que en Ciudad Juárez todavía hay personas que no tienen acceso al agua potable, pese a que ya está establecido como derecho humano dentro de la Constitución.

Asimismo, más de mil niños no pueden acceder a la educación debido a que no se tienen los espacios ni el inmobiliario adecuado, por lo que se comprometió a darle seguimiento al tema de la electricidad a fin de que no ocurra lo mismo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recalcó que cualquier cosa que vaya en favor de las familias chihuahuenses, especialmente las que tienen que ver con su economía, las apoyará, mientras que todo aquello que los lastime y perjudique, lo repudiará.

Es preciso recordar que dicha propuesta fue promovida a nivel nacional hace un par de años; empero, al haber sido enviada dentro de un paquete que contemplaban otras propuestas como el de la nacionalización de la energía eléctrica, fue rechazado, razón por la que ahora se busca promoverla aparte.