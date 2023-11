Defensa buscará amparar a alcaldesa de NCG en caso de vinculación a proceso

En caso de que se tenga vinculación la defensa de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes buscará ampararse tanto para el proceso de igual forma buscará que se tenga un amparo en contra de la medida cautelar, señaló el abogado defensor Francisco Martínez Valle.

El también exfiscal zona centro señaló que se buscará que se lleve a cabo el proceso con otra medida cautelar, esto luego de que la juez Laura Mendoza dictaminó prisión preventiva en contra de Cynthia Marina C. D. quien es acusada de peculado tras detectarse la venta de terrenos que se dieron de forma irregular y son propiedad del municipio.

El abogado señaló que, en el caso del tipo penal, que es peculado por la venta de terrenos ésta no se llevó a cabo por lo que se podrá impugnar que realmente no existe un ese desvío de recursos en agravio del municipio de Nuevo Casas Grandes.

Chihuahua Desde el inicio de su administración la alcaldesa de NCG se deslindó de Morena: Estrada

“En caso de que se vinculen el viernes, la próxima semana estaríamos trabajando en los amparos”, señaló el litigante.

Por otra parte, fue cuestionado respecto a la situación que ha generado el que la defensa cuente con personal que participó en la Fiscalía Anticorrupción y en su caso en particular por ser exfiscal, ya que por tal motivo se podría contar con información privilegiada.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ante lo que dijo tener conocimiento de que dos funcionarios estuvieron trabajando en la defensa, sin embargo, hasta ahí. Por otra parte, negó contar con información privilegiada en este tema debido a su labor como extitular de la fiscalía zona centro.

Chihuahua Audiencia de alcaldesa de NCG continuará hasta el próximo viernes

“Realmente interviene a partir del lunes que me que me hablaron para integrar la defensa. Sí, supe, que dos ex funcionarios de Anticorrupción estuvieron trabajando, promoviendo algunos recursos para los medios de impugnación, pero hasta ahí”, dijo Martínez Valle.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El jurista recalcó que la denuncia se presentó el 16 de marzo de este año en la Fiscalía Anticorrupción, la cual es autónoma por lo que realmente no tuvo ningún acceso a información privilegiada.