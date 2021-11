Defensa de César D. aún puede apelar la extradición: Juristas

El ex gobernador César D., aún tiene la posibilidad de tramitar algún recurso legal que vaya en el sentido de apelar la orden de la juez de Miami, para su extradición, por lo que no es del todo seguro que pueda pisar territorio nacional durante las próximas semanas, así lo explicó el abogado penalista Heliodoro Araiza y el presidente del Foro-Colegio de Abogados de Chihuahua, Miguel Ángel Franco.

En este sentido Heliodoro Araiza Reyes, quien explicó que según aspectos legales, el ex mandatario cuenta con el recurso de apelación, similar a un amparo, sin embargo dijo que será la defensa, la que analice si se ejerce o no, pues también existe la posibilidad de que vean las condiciones idóneas para enfrentar el proceso en México, y decidan no apelar y continuar con la extradición, lo que llevaría un proceso de pocas semanas para poder llegar a este país.

“Hablo con conocimiento a groso modo y con lo que he leído sobre el caso; considero que puede existir todavía un recurso legal parecido al amparo, para poder apelar la extradición; tampoco se sabe si su defensa lo aplicará o no”, dijo Araiza Reyes.

Añadió que en caso de que se concrete la extradición, se deberá analizar por cuales de las carpetas de investigación, son por las que se realizó el procedimiento, para ver si será enjuiciado por el fuero federal o por el fuero local, sin embargo eso no se puede conocer hasta que la extradición se resuelva.

Sobre este mismo tema Miguel Ángel Franco, detalló que en Estados Unidos existen recursos apelables para poder detener una extradición, incluso señaló que en ocasiones llegan a durar hasta 6 o 7 años, esto aún y cuando la juez lo haya autorizado.

El jurista comentó que ese primer dictamen entorno a la extradición, se puede someter a otras instancias y con eso retrasar el procedimiento.

Añadió que es casi imposible que la defensa del ex gobernador acepte que se realice la extradición, sin antes apelar esa resolución, pues recordó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, refiere que cuando un acusado acepta ser extraditado, está aceptando que se le procese por todas las acusaciones o carpetas que tenga en su contra.

En caso contrario, cuando no se acepta y que finalmente la extradición se da por una determinación de la autoridad judicial, será enjuiciado únicamente por las carpetas por las que se solicitó la extradición.