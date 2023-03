Dejarán sin servicio de guardería a 180 niños tras cierre del Instituto Juan Bosco

Al menos 180 infantes menores de cuatro años son los que se encuentran actualmente a la deriva respecto al servicio de guardería, ante el vencimiento de contrato que mantenía el Instituto Mexicano del Seguro Social con el Instituto Juan Bosco, ubicado en la calle Ahuehuete 705 en la colonia Universidad.

Fue el pasado 10 de marzo cuando los padres de familia se enteraron por medio de una junta que organizaron los directivos de la guardería que esta perdería la afiliación por parte del IMSS, debido a que no se ganó la última licitación a la que concursaron en octubre del año pasado; por lo anterior, sus hijos quedarían sin espacio en ese centro educativo a partir del 1 de abril.

Días después, el 14 de marzo, a través de un correo institucional, el IMSS convocó a una junta por parte del Departamento de Guardería, la cual se efectuó este viernes 17 marzo en donde la jefa de dicha área, Irma Sicairos informó a los derechohabientes la situación que los padres de familia ya conocían.

Sicairos Beltrán aseveró que desde el 2019 el IMSS notificó a las guarderías subrogadas los nuevos lineamientos que se establecieron, especialmente en relación a las instalaciones, por lo que a más tardar el 31 de diciembre del 2022 deberían tener concretadas todas las adecuaciones que fueran necesarias y que al parecer no se cumplieron.

El Instituto Juan Bosco al no haber modificado el inmueble, fue que no ganó la licitación del año pasado, por lo que su contrato tenía vigencia hasta el último día del 2022; sin embargo, solicitaron una prórroga para hacer las modificaciones, por lo que se les otorgó tres meses más. Al no haber hecho aún esos arreglos, es que el 31 de marzo se quedarán sin contrato, y con ello los infantes que son cuidados en ese espacio quedarán fuera.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Esta situación mantiene en preocupación e incertidumbre a los padres de familia, quienes reclaman a ambas instituciones no haberles notificado la situación con mayor antelación, pues simplemente para el proceso de registro a otra guardería del IMSS se requiere un periodo aproximado de 10 días.

Además de eso, los padres de familia señalan de que es un cambio repentino que tendrán los infantes que puede generarles afectaciones emocionales, lo cual es una de las mayores angustias que viven los padres sin mencionar los cambios en las rutas o algunas otras consideraciones que provocará el cambio de guardería.

Otra de las quejas, es que las adecuaciones que pide el Seguro Social y de las cuales se ha dado a conocer poca información no son indispensables, y es que la guardería cumple con los lineamientos referentes a protección civil, pero se pide que unifiquen los dos edificios y se reduzcan el número de salas, pues cuentan con más de las que deberían.

Cabe mencionar que la estructura que mantiene la guardería ha funcionado por más de 20 años, lo cual destacan los derechohabientes, asegurando que el tener más salas les ofrece un trato digno a sus hijos, cosa que, en otras guarderías también afiliadas del IMSS, no lo tienen pese a que tienen el inmueble correcto, y es que igualmente denunciaron el maltrato que recibieron en otras escuelas previo a llegar a Juan Bosco, así como la nula respuesta del Seguro Social quien no les ha retirado la licitación.

Es así como los padres de familia se encuentran analizando las posibilidades que tienen previo a tomar una decisión en menos de dos semanas, pues la guardería les ofreció el servicio gratuito por un mes y hacer las adecuaciones, pero no es seguro el que ganen posteriormente la licitación, mientras que el IMSS únicamente les compartió la lista de centros cercanos a los cuales pueden cambiar a sus hijos, a quienes se les dará prioridad.

Sin embargo, respecto al último punto, es preciso mencionar, que, de acuerdo con esa lista, los espacios en las otras guarderías son pocos, por lo que no se puede garantizar realmente un lugar a los que van de Juan Bosco; igualmente, no se contempla el sobrecupo que se puede generar en las otras guarderías.