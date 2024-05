Demanda de agua aumenta a mil 300 lps durante mayo, junio y julio: JMAS Chihuahua

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Alan Jesús Falomir Sáenz, informó que durante los tres meses más calurosos del año, mayo, junio y julio, aumenta la demanda de agua entubada de 800 litros por segundo a mil 300, con una variación a la alza de 500 lps; además de que se contratan de 15 a 22 pipas que se suman al parque vehicular de la JMAS, que es de más de 45, para surtir a las colonias donde no hay suministro de agua por tubería.

“Abastecemos a la ciudad con 4 mil 400 litros por segundo (lps), cuando no es temporada de verano, varias de esas fuentes, podemos estar abasteciendo con menos líquido, desde 4 mil 100 lps o 4 mil 200 lps. Pero, en verano, sí tenemos una demanda extra de hasta 800 lps, en veranos que se consideran normales”, detalló.

Sin embargo, ese parámetro se registró hasta el año 2022, ya que a partir del año pasado 2023 y el actual, 2024, el consumo de agua subió hasta mil 300, es decir, una demanda extra de 500 litros por segundo adicionales al consumo regular de la temporada de calor.

“Ahorita, ya lo estamos viviendo, en los mismos números; pero todavía faltan los meses más calurosos que son junio y julio, porque a mayor temperatura, es mayor la demanda de agua”, afirmó el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

Refirió que en las colonias en las que aún no se cuenta con instalación de tubería para entregar el agua potable a las viviendas, no hay problemática, ya que anticipadamente se programó la entrega por vehículos, por pipas.

“Tenemos programada la entrega de agua por pipa, por semana de dos a tres veces. En este caso, seguimos igual, pero con entregas extras, por la demanda de agua. Al estar programadas, ya tenemos una rutina de entregas, tenemos una disponibilidad de pipas importante: todas las que tenemos nosotros, que son más de 45, y a parte, tenemos hacemos renta de pipas durante estos tres meses de mayor calor”, explicó.

Alan Falomir mencionó la renta de pipas adicionales durante la temporada de calor, varía entre 15 y 22 vehículos, además de las que tiene el parque vehicular de la JMAS, con las que se logra aumentar una entrega más por semana a los puntos que ya se tienen establecidos.

“Depende más bien de los tinacos que tengan los usuarios, por ejemplo, hay personas que ponen un segundo tinaco en su casa, y con gusto se los llenamos. Ya depende de ellos si le dura más días”, mencionó.

Sobre el tema de los reportes que recibe la JMAS al número 073, compartió que por ser temporada de calor se incrementan. Además, en la línea del agua, por las fallas en la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, se tuvo un pico en el que se superó los 300 reportes, entre los que se reportaron falta de agua, baja presión, el servicio era menor porque se vaciaron más rápido los tanques, entre otras denuncias.

“En días pasados tuvimos el problema de la Comisión Federal de Electricidad, que otra vez nos dejó muchos pozos sin energía eléctrica. Entonces, sí aumenta, pero nosotros estamos haciendo lo conveniente. Por ejemplo, el día de hoy, viernes 24 de mayo, todos los tanques que abastecen a la ciudad abrieron de manera normal, con los niveles adecuados. Hoy no tenemos una problemática, que ayer y antier sí tuvimos, porque se nos apagaron los pozos, por las fallas de energía eléctrica de CFE, hoy ya estamos restablecidos al 100%”, afirmó el ingeniero Falomir Sáenz.

En ese sentido, compartió que el número habitual de reportes es de 100 a 150 de un total de 360 mil usuarios, por lo que es considerado un índice bajo.

“Hay que cuidar el agua, no me refiero a no utilizarla; sino a evitar desperdiciar el agua potable. Estamos sancionando a quienes se encuentren con el chorro de la banqueta lavando banquetas, lavando cocheras, lavando carros. Ese tipo de actividades no podemos hacerlas con agua potable, no está permitido. Hacemos el llamado a ser empáticos con todos los chihuahuenses, porque esa agua que se desperdicia, es la que no le va a llegar a alguien más”, instó.

Las sanciones son de diversos montos, en los que se toma en cuenta la cantidad de agua que fue mal utilizada, el tiempo que permaneció el derroche, que puede ser de 10 mil 500 pesos hasta los 15 mil pesos.

Para finalizar, compartió que durante la presente temporada de calor, la JMAS informará constantemente sobre el abastecimiento del agua en la ciudad, y afirmó que no hay problema de agua en la ciudad de Chihuahua, con el funcionamiento de los 167 pozos abastecedores, por lo que llamó a cuidar el agua para continuar con un buen abastecimiento.

“Si no hay problemáticas en el suministro de CFE, nosotros no prevemos ningún problema durante el verano; pero sí estamos a expensas de ver cuál es el servicio que nos da la Comisión en las próximas semanas”, finalizó.