Denuncia hackeo de WhatsApp candidata de "Los de Abajo" de Morena

La maestra Rosa Lilia Cardona Muñoz, candidata no registrada por Morena e integrante de Los de Abajo Organizados, denunció el hackeo de su teléfono celular y de su cuenta de whatsapp, considera que lo hicieron con dolo para afectar su labor política.

La maestra Cardona, acompañada de una comitiva de fundadores del partido Morena en Chihuahua, detalló que el pasado jueves se inscribieron ante el Instituto Estatal Electoral como candidatos sin partido para el recuadro blanco, presentaron una planilla como si fueran partido político, luego de que fueron segregados por Morena.

Relató que el sábado estaba en su hogar, cuando recibió un mensaje de una líder sindical de la Sección 42 del SNTE para pedirle un favor, lo que se le hizo raro debido a que no tienen una comunicación ordinaria.

La supuesta líder le explicó que la querían incluir en un grupo Whats para que hicieran la promoción del voto a través de una plataforma, “Se me hizo congruente, me dijo que la persona que iba a coordinar era de un medio de comunicación digital”.

La información que le proporcionó concordaba y solo le iban a pasar un código. En cuanto ingresó los seis dígitos que le dieron para supuestamente agregarse al grupo de whatsapp, la aplicación dejó de funcionar y el celular se apagó.

Luego le empezaron a llegar llamadas para preguntarle a dónde le depositaban, entre ellas María Rascón, quien mostró los mensajes de texto que enviaron para solicitar entre 3 mil y 3 mil 800 pesos. El mensaje es “ Necesito hacer un pago que se me olvidó hacer y ahorita que lo intente hacer mi cuenta se me bloqueó y te quiero pedir el favor si me puedes prestar para hacerlo y mañana temprano te lo regreso”.

La señora solo contaba con 500 pesos en su cuenta, al ladrón se le hizo poco y ya no contestó.

La maestra Cardona mencionó que también le habló otra dirigente político de la colonia Revolución a quien le dieron un número de Banco Azteca. Contaban con 15 grupos de whats, de los cuales en 8 era coordinadora. “Es una afectación a 3 mil personas de Morena”.

La afectada se dirigió a la compañía de telefonía donde le recomendaron acudir a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La recibió la licenciada Perla Adriana Hernández Castillo, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos y un policía cibernético quien desactivó la cuenta de whatsapp.

Fueron seis horas las que tuvieron los delincuentes para estafar a las personas, por lo que a través de las redes sociales alertaron a las personas para que no fueran a depositar nada. Incluso le hablaron a una sobrina en Ciudad Juárez, “Le dijeron: dile que si quiere su cuenta, ¿con cuantos nos ponemos?”.

La maestra considera que este hackeo fue una actuación política y se hizo con dolo, sin embargo la fiscalía afirma que es un hecho fortuito. “Yo creo que sí fue con dolo, porque nosotros somos Los de Abajo Organizados, somos luchadores sociales, fundadores y militantes de Morena, que traemos una nueva propuesta social de apoyo al pueblo de Chihuahua”.

La maestra Cardona destacó que urge fortalecer la unidad contra delitos cibernéticos porque son miles de chihuahuenses los que sufren a causa de los hackeos.

“Los chihuahuenses están expuestos a los delincuentes, se tiene que actuar para que la gente no caiga en esta extorsión y abuso”.