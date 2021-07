Denuncia Mario Mata que Andrés Valles es un "chivo" del Gobierno Federal

Mario Mata Carrasco, legislador por el estado de Chihuahua, en representación de la región Centro-Sur, señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mintió al afirmar que la detención del activista Andrés Valles no fue una venganza, y denunció que el gobierno Federal lo usa como chivo expiatorio.

“Andrés Valles es un agricultor, ganadero, lechero, que se ha destacado por su trabajo. Es muy reconocido, es de una familia que es de trabajo, honestas, y nunca ha sido una persona que haya encabezado algún movimiento violento.

Lo que hizo fue defender su patrimonio, defender el derecho de los ciudadanos. Es un activista, eso sí”, aseveró Mata Carrasco.

Al referirse al pronunciamiento que realizó el presidente de la República, López Obrador, durante la conferencia matutina de este viernes 23 de julio, en la que expresó que la detención de Valles no se trata de una venganza, sino que es un proceso que ya estaba abierto y no había sido ejecutada la orden de aprehensión, Mario Mata aseguró que sí es una venganza política.

“El presidente (López Obrador) lo hace como siempre, mintiendo; pero es solo un ‘chivo’, es venganza política totalmente. No tiene nada qué ver con la justicia, ni con otras cosas. El gobierno está amedrentando a las personas, porque no soporta que alguien le lleve la contraria, que alguien no piense como él, de diferente ideología”, manifestó.

En ese sentido, Mario Mata resaltó que en su momento, cuando el presidente de México era opositor del Gobierno, tomó carreteras, quemó pozos, y causó daños millonarios a la empresa Pemex; y subrayó lo poco congruente que ahora no permite que la gente pueda manifestar sus ideas y defenderse, y los atropelle con su gobierno.

“Vamos a hacer un frente de defensa, pacífico y ciudadano, donde prevalezca siempre la cordura, para no agravar la situación jurídica del ingeniero Andrés Valles, pero claro que nos vamos a unir”, finalizó.