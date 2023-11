Denuncian a empresa automotriz de la ciudad; habría desaparecido sin entregar vehículos

Luego de haber entregado una gran cantidad de dinero a una empresa automotriz para recibir sus respectivos vehículos, dos ciudadanas de la capital de Chihuahua denunciaron haber perdido comunicación con la empresa, además, una de ellas comunicó que no había recibido el auto que les compro. La empresa que presuntamente defraudó a la mujeres se llama Comercializadora Auto-Corporativa Automatizada, y también responde al nombre de Intermediaciones y Aplicaciones Estratégicas S.A.S. de C.V.

Una de las mujeres comentó que el pasado 2 de noviembre del presente año, acudió a las oficinas de esta empresa que se encuentra en la Torre Azenzo en Paseos Vista del Sol, luego de haber visto por medio de redes sociales un anuncio de la venta de autos seminuevos a buen precio. La atendieron de manera regular y le hicieron un presupuesto para el vehículo que deseaba.

Dos semanas después, realizó la transferencia de 25 mil pesos de enganche para apartar el auto que quería, sin embargo, comentó que, aunque firmó un contrato este no se le fue entregado ni copia en físico ni en digital, por lo que comenzó a tener dudas sobre la empresa.

No obstante, continuó con el trámite teniendo una cita en las oficinas para la entrega del contrato por escrito el 21 de noviembre, “yo acudí a la oficina y no había nadie, y ya no me contestaban por llamada ni vía WhatsApp”, comentó la afectada.

Al preguntar a los encargados de la seguridad del edificio sobre este negocio y los empleados que no se encontraban en las oficinas, el guardia informó que ellos tenían acceso por el elevador del sótano donde estacionan los empleados sus vehículos, por lo que no tienen manera de darse cuenta si llegan o no.

Ese mismo día acudió a la Fiscalía General para poner una demanda a la empresa automotriz con folio 0026069; durante este proceso conoció a otra persona que se encontraba en la misma situación que ella, sin embargo, esta segunda ciudadana había entregado ya el pago completo por el auto que querían comprar.

Al igual que en el caso anterior, otra afectada contactó a esta empresa vehicular por medio de una red social, a finales de agosto, con quienes tuvieron contacto todo el proceso de la compra, recibieron un contrato por el vehículo y recibos de pago.

Pero al igual que el caso anterior, perdieron contacto con la empresa el pasado 18 de noviembre, desde entonces trataron de comunicarse por medio de llamadas y acudiendo a las oficinas donde hasta el momento no los han logrado localizar, sin embargo, las instalaciones continúan amuebladas.

La ciudadana comentó que ya habían pagado 174 mil pesos, por lo que acudieron a la Fiscalía para poder la demanda con folio 0026072; ahí mismo les dijeron que se abriría una carpeta de investigación para dar seguimiento al caso.

Las afectadas por esta empresa automotriz piden a la ciudadanía que en caso de ser parte de estos engaños o bien, conocer a alguien que esté pasando por lo mismo, que realicen su debida demanda en Fiscalía para que, de esta forma hagan presión en la empresa para recuperar su dinero.