Denuncian estacionamiento de bar; invaden banqueta junto a clínica del IMSS

Debido a la temporada de fútbol americano, un bar deportivo en la colonia Las Granjas sobre la avenida Tecnológico se encuentra habitualmente tan concurrido que los vehículos se estacionan sobre la banqueta, al igual que en sentido contrario sobre la calle poniendo en riesgo a los ciudadanos que deben bajarse de la banqueta para pasar por el lugar.

Alejandra, una ciudadana que vive cerca de dicho bar que se ubica entre las calles Encino y Pino al norte de la ciudad, comentó que por la temporada de fútbol americano el estacionamiento del bar se abarrota al grado en que los usuarios deciden estacionarse sobre la banqueta provocando que la gente que pase por el lugar baje a la calle para rodear los automóviles, poniendo su integridad física en peligro.

La quejosa mencionó que en caso de que los conductores no encuentren espacio en el estacionamiento ni sobre la banqueta, salen de la plaza y en sentido contrario se regresan por la avenida hacia la calle Encino para buscar un espacio.

Según Alejandra, ya llamó en varias ocasiones a las autoridades reportado la situación y sin embargo, hasta el momento no han acudido para solucionar el problema, “pasan los tránsitos y no les llaman ni la atención, hace unos días llame al 911 y aparte de que la operadora me trato mal, nunca llegó ninguna unidad”, comentó la quejosa.

Ante la situación, Alejandra acudió el fin de semana pasado al bar y le comentó a uno de los meseros la situación, quien le dijo que ellos no están encargados del estacionamiento por lo que realmente no pueden decirles a sus usuarios donde estacionarse o no.

Las personas que viven en la zona y deben ir a la clínica del IMSS que se encuentra a un costado de la plaza donde se ubica el bar, se bajan de la banqueta para rodear los vehículos estacionados, muchos en sillas de rueda y muletas.

Alejandra, mencionó que en una ocasión llevó a su madre en silla de ruedas a emergencias y tuvieron que bajarse de la banqueta poniendo su integridad en riesgo para poder llegar al hospital, añadió que no es la primera vez que pasa.

En otra ocasión que pasó por el lugar, vio a un señor cargando a una adulta mayor rodeando los vehículos, debido a que no pudieron estacionar su automóvil cerca del hospital por la misma razón de que los autos abarrotaron el lugar.

“Se me hace muy feo que no hagan nada, y que tenga que pasar algo para que pongan atención al problema”, comentó la quejosa, quien ya trató de parar a múltiples unidades de tránsito sin tener éxito en que resolvieran el problema.

Es por ello, que Alejandra pide que las autoridades que hagan presencia en el lugar, evitando de esta forma que se estacionen en la banqueta y en la calle para evitar accidentes, dado a que es un hospital concurrido y en frente de este, hay una parada de camión que es muy utilizada por la ciudadanía.