Denuncian familias que no han recibido reembolsos ni uniformes del Cobach

Madres y padres de familia denunciaron con molestia ante esta redacción que no han recibido la devolución de su dinero por los uniformes caros del Colegio de Bachilleres (Cobach) y que incluso, las y los prefectos acosan a sus hijas e hijos por no portar el nuevo uniforme.

Se trata en particular del Plantel 1 del Cobach, en donde, según afirman los quejosos, personal de la escuela ya se deslindó del tema y no les dan información: “ellos dicen que no nos deben nada y yo ya tuve que comprar una pantalonera, un pantalón del diario y dos playeras del diario que conseguí usadas, así como una playera de educación física”, comentó una madre familia molesta, pues dijo que amenazaron con no dejar entrar a su hijo al plantel sin el uniforme.

Otra madre de familia, comentó que ya entregaron toda la papelería que les solicitaron y que esperaron los 20 días que les aseguraron sería el plazo para la devolución del dinero, pero no les han pagado y ya pasaron 27 días.

“En el sitio de Facebook YosoyCobach te limitan a preguntar sobre el tema, porque el administrador no acepta tus mensajes si se trata de la devolución del dinero”, explicó un padre de familia molesto.

Por otro lado, las y los padres de familia se han tratado de comunicar con Mario Rivero, el dueño de la fábrica de los uniformes, pero no les contesta ni los mensajes ni las llamadas. Además, en la tienda de Uniformes Chihuahua, ubicada en la Trasviña y Retes #2313, no les dan información o “se hacen los que no saben”.

También, en el grupo de Facebook YoSoyCobach, se realizó una publicación que dice: “A alguien ya le hicieron devolución de los deportivos”, en donde se recibieron diversas expresiones de enojo y comentarios confirmando que el pago no se ha devuelto; “Buenas tardes alguien a tenido noticias de la devolución por (sic) a mi no me disen nada satisfactorio”; “le marqué al proveedor y me salieron que esta fuera de la cd que el sabado regresa ni el plantel ni las oficinas del bachi contestan (sic)”.

Además, hay comentarios en los que se quejan de que no se han entregado los uniformes de las familias que eligieron quedarse con las prendas, así como de que han recibido menos prendas de las esperadas: “En el bachi 6 dicen que hasta octubre entregan los uniformes”, dice un comentario del pasado 22 de septiembre; “yo por eso elijo mi reembolso ya que el tradicional es más económico”, entre otros comentarios de molestia y enojo.

Hay que recordar, que ante la inconformidad de miles de familias, se suspendió la obligatoriedad del uniforme nuevo del Cobach, que costaba 2 mil 384 pesos y que muchas familias se negaron a pagar debido al elevado precio del mismo; por ello, la Gobernadora del Estado Maru Campos ordenó que se detuviera el proceso de compra, que se devolviera el dinero a las familias inconformes e incluso pidió la renuncia de Marco Licón Barraza, quien fuera director del Cobach.

Posteriormente, el Secretario de Educación y Cultura, Javier González Mocken, informó que se devolvería el dinero a las familias “inmediatamente” y se les dio un procedimiento en el que el Cobach “participaría como facilitador e intermediario”, entre el alumno y el proveedor de los uniformes para entregar las prendas o devolver el dinero.

Fue a principios de septiembre cuando la Secretaría de Educación y Cultura informó que se han recibido mil 200 solicitudes de reembolso, y que el dinero se les entregaría a más tardar después de 15 días de haberse hecho la solicitud.