Denuncian lentitud e inaccesibilidad a trámites en Conagua Chihuahua

Usuarios del sistema digital de la Delegación Local en Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, denunciaron la falta de accesibilidad al sistema digital para la realización de trámites, violando su derecho a petición para gestión de trámites, que afecta en mayor parte a los usuarios de riego y concesionarios de volúmenes agrícolas.

El asunto escaló hasta llevar la petición de gestión para que se agilice el sistema al senador Cruz Pérez Cuéllar, quien se sumó a la solicitud de agilidad de trámites en la Conagua, y además, solicitó que se nombrara a un director chihuahuense, quien comprenda las necesidades de la entidad.

En su oficio, Pérez Cuéllar señala que “el sistema Conagua Digital generó incertidumbre y descontento entre los agricultores del país, hecho por el cual tuvo que ser postergado por seis meses. El sistema no se encuentra apegado a la realidad y tiene múltiples lagunas que en la práctica, sólo han logrado que se queden miles de trámites sin ingresar, propiciando la ilegalidad”.

Al enlistar las problemáticas que han enfrentado los productores de Chihuahua con el nuevo sistema, mencionó que creó dos trámites previos al ingreso y enlace; cierre del expediente, en el que el usuario tiene que ir de manera física a Conagua a ver si algún funcionario está disponible para cerrar el trámite en el sistema, eliminando el beneficio de que sea digital; que una vez que el usuario consigue el cierre de su trámite, debe enviar correo para enlazar y esperar que el sistema no detecte alguna incidencia, de lo contrario, impide el ingreso de su trámite; no todos los usuarios cuentan con FIEL, quienes han tenido que acudir a tramitarla, aun cuando el sistema prevé un ingreso alterno que no ha sido respetado; muchos títulos se han vencido y transmisiones no se han efectuado por la dificultad del sistema; las transmisiones por adjudicación presentan una falla en el sistema ya que el mismo pretende obligar el pago de derechos, aunque se trate de un uso agrícola o doméstico; y para finalizar, que el sistema es intermitente y presenta fallas técnicas.

Cruz Pérez Cuéllar mencionó que los últimos dos nombramientos, han sido de personas alejadas de la realidad social de Chihuahua, y lo que calificó con nula sensibilidad. “Es necesario que el liderazgo recaiga en un perfil chihuahuense. Este supuesto es necesario, ya que es vital que se trate de una persona que pueda ser sensible a la situación de nuestro estado y a las necesidades de los productores”, aseveró.

Al interior de la dependencia, Jean Elaine Burns, subdirectora general de Administración del Agua, elaboró un memorando en el que se presentan dos protocolos, el primero es para ingreso de trámites a través del Sistema Integral de Administración del Agua, y el segundo, es el de atención de trámites a través del mismo sistema.

“Me refiero al Sistema Conagua en Líne@, el cual desde su puesta en operación ha presentado diversas problemáticas, tanto de diseño como técnicas, al respecto esta Subdirección a mi cargo ha evaluado la estrategia de atención y se ha establecido un plan de trabajo en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones para concretar las mejoras urgentes y estratégicas”, reconoció.

Para finalizar, el memo menciona que el Sistema Integral de la Administración del Agua, ha estado en mínima operación en los dos últimos años, por lo que las problemáticas deben reportarse de igual manera en el servicio SIAA, de la mesa de ayuda.