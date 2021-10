Denuncian que no recogen la basura en la colonia Revolución

Vecinos de la colonia Revolución, al norte de la ciudad, denuncian la falta de atención por parte de los camiones que recogen la basura en ese sector, pues indican que desde el 25 de septiembre tienen sin el servicio.

Lo anterior, puntualizan los quejosos, ocurre en el sector de la calle Ciudad Jiménez a Ciudad Camargo, sobre la avenida Venceremos, cerca de las vías del tren, en la antes mencionada colonia.

“Ya van más de dos semanas que no pasa el camión de la basura, y nosotros no sabemos por qué, es una cosa muy fea, y es un peligro para la sanidad, pues la basura se queda en los botes o en las casas y puede ser un foco infeccioso”, explicó uno de los denunciantes.

En este sentido, los vecinos puntualizan que desde hace días permanecen estos montones de basura en los respectivos recipientes, por lo que ya no han optado por sacar más basura, para que no se siga acumulando al exterior.

“Pusimos la denuncia de que no ha pasado el camión, y alegan en Servicios Públicos que lo van a arreglar, pero seguimos en las mismas condiciones, y no se nos hace para nada justo que no nos resuelvan”, puntualizó otro de los denunciantes.

En este mismo sentido, apuntan que el camión recolector debería pasar los días martes, jueves y sábado, a lo que agregaron que anteriormente se retrasaba, pero ahora ya son semanas sin brindarles el servicio.