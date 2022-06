Desaparecidos en NCG iban a trabajar en aserradero; son de Madera y Durango

Siete personas originarias de la ciudad de Madera y del estado de Durango se encuentran en calidad de desaparecidas, luego de que el pasado 30 de mayo perdieran toda comunicación con ellas, cuando pretendían ir a trabajar a un aserradero ubicado en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Familiares de los afectados compartieron a El Heraldo de Chihuahua que viajaron al municipio de Nuevo Casas Grandes en búsqueda de mayor información de sus seres queridos, toda vez que hasta la fecha no han tenido contacto con ellos y las autoridades no han iniciado una búsqueda formal.

Te puede interesar: Expolicías de Valle de Allende reciben condena por desaparición forzada de Celso Barajas

Se trata de cuatro personas que son originarias del poblado de Las Varas, en el municipio de Madera, identificados como: Arturo García García, de 33 años; su cuñado Juan Manuel Barrios Espinoza, de 36 años; su hijo Manuel Agdael Barrios García, de 15 años y Cristian Benjamín Gutiérrez Meraz, de 15 años.

Asimismo tres personas más que se encontraban acompañando a este grupo, son: Bulmaro Bernabe Valenzuela Mijares, de 38 años; Luis Jovani Quiñonez Rivera, de 25 años y Juan Diego Hernández Guerrero, de 29 años, quienes arribaron al estado el pasado 29 de mayo al poder iniciar sus actividades laborales el 30 de mayo.

Chihuahua Buscan a Marybell en la carretera libre Coyame a Ojinaga

“Interpusimos la denuncia el día martes, en Nuevo Casas Grandes, aquí estamos nosotros, no nos dieron hoja ni nada, no han subido pesquisas, esta mañana decidimos publicar sus identidades porque no nos han ayudado, no sabemos nada de ellos desde el mediodía del lunes y por eso estamos preocupados y sólo nos dicen que esperemos”: dijo Cynthia Meraz, familiar de uno de los desaparecidos.

También explicó que en la última llamada que tuvieron con el grupo de trabajadores fue que se encontraban en el departamento en Nuevo Casas Grandes, que acudirían a laborar, que incluso el patrón de ellos logró hablar con ellos alrededor de las 13:00 horas del día, que iban a ir por comida e iban a irse al aserradero, pero que eso nunca pasó.

“El patrón les siguió marcando al encargado (Juan Manuel) y nunca le contestó, y él nos dice que él no era así, que siempre que le marcaba siempre le contestaba el celular, y que nunca llegaron a trabajar, pero que todas las cosas de ellos estaban en el departamento, donde aparentemente se cambiaron para irse a trabajar”, agregó.

Los familiares de las siete personas afirman que la desaparición del grupo se dio entre las 2 y 3 de la tarde del día lunes, que fue cuando ya no pudieron contactarlos, motivo por el cual decidieron viajar a Nuevo Casas Grandes, donde actualmente se hospedan en el departamento al que deberían regresar los siete hombre, ya que ahí se encuentran todas sus pertenencias.

Justicia Como salido de una película: puedes hacerte millonario como cazarrecompensas en México

Actualmente compartieron que el patrón del grupo de desaparecidos les brindó hospedaje a los familiares de los afectados para que se mantuvieran en el lugar, en lo que se resolvía esta situación, por lo que siguen a la espera de obtener mayor información.

En el caso de los pobladores de Madera, afirmaron que ellos ya habían viajado a Nuevo Casas Grandes a trabajar en el aserradero durante dos semanas consecutivas, por lo que ésta sería su tercera semana, pero que en caso de las personas originarias del estado de Durango, era su primera vez que laboraban en ese lugar.

Cynthia Meraz dijo que lograron dar con la identidad de las tres personas originarias de Durango, a través de los documentos e información que dejaron, Bulmaro Valenzuela, Luis Quiñonez y Juan Hernández, que les ayudó a formar el perfil de cada uno de ellos para solicitar su localización en redes sociales y a través de las autoridades estatales.

Compartió que lograron contactar a la familia de Bulmaro y Juan, originarias de Durango, pero que en el caso de Luis Quiñonez, no han podido contactar a su familia y que es la única persona que no ha podido obtener mayor información, pero que de igual forma ya se encuentra siendo buscado por los familiares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!