Descarta comisario Salas que atacantes de familia asesinada en Parral huyan hacia la capital

El comisario de la Policía Municipal, Julio César Salas González, descartó que los autores del ataque contra la familia que viajaba en la carretera de Hidalgo del Parral a Chihuahua huyan hacia la ciudad de Chihuahua, por la tecnología y recursos de seguridad con los que cuenta la ciudad Capital.

“Todo fluye en las rutas de salida de Parral. Obviamente todo el mundo sabe que tenemos Plataforma Escudo Chihuahua, que tenemos un área de Investigación y arcos en la ciudad. A mí se me haría apresurado decir si vienen o no a la ciudad, pero desde mi experiencia, puedo decir que se pueden buscar rutas alternas a un poblado cercano para no llegar a la ciudad”, explicó.

En ese sentido, Julio Salas declaró que, por parte de la corporación, están en posibilidad de coadyuvar en el caso de la familia que sufrió un ataque armado el pasado domingo en la carretera vía corta de Parral a Chihuahua.

“Nosotros estamos en toda la disponibilidad de ayudar, si nos lo pide el Área de la Agencia Estatal de Investigación en todo lo que entre y salga de la ciudad”, afirmó Julio Salas González.

Las víctimas del ataque que se reportó en el kilómetro 176 de la carretera corta de Hidalgo del Parral a Chihuahua Capital, quienes tripulaban un auto de la línea Malibú, de la marca Chevrolet, son miembros de la familia de un reconocido músico de la zona, Kevin A.H., quien es una de las personas que perdió la vida, además de su esposa, Marisela, y dos personas menores de edad.

Trascendió, que dos personas sobrevivieron al ataque, sin embargo, se registró un nuevo ataque en el hospital donde ingresaron a la suegra de Kevin, quienes sometieron a los elementos de la fuerza policial que resguardaban el área, y tenían la intención de terminar con la vida de la sobreviviente, sin que pudieran lograr su cometido.

Kevin era cantante y músico, quien era parte del grupo H Norteña, donde era el vocalista principal y tocaba el bajo quinto, cuyo género es música regional mexicana, que era reconocido por la comunidad y figura pública por su trayectoria artística.