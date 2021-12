Desea José Eduardo chile colorado con arroz para cenar en Navidad

El niño José Eduardo compartió con su lenguaje sencillo de cuatro años de edad, que su comida favorita es el chile colorado con arroz del que cocina su abuelita, y que si tuviera que escoger algo para cenar en la Nochebuena, esa sería su opción; sin embargo, la precariedad de las condiciones de su familia quienes emigraron de ciudad Delicias en busca de trabajo, no le permite asegurar a su mamá Nohemí Alejandra que pueda cumplir su deseo al mayor de sus hijos.

La familia de dos niños, José Eduardo de cuatro y Dereck Santiago de dos años, habita en la esquina de la privada Niños Héroes y calle Tercera, de la colonia Villa Juárez, en el extremo sur de la ciudad, donde tienen relativamente poco tiempo habitando, pues dejaron un terrenito en la colonia Once de Febrero, a causa de la inseguridad y el riesgo que representaba para los hijos del matrimonio, algunas actividades que se desarrollaban en ese entorno.

Su economía se encuentra demasiado vulnerable, por lo que no cuentan con un teléfono propio, y su única vía de comunicación es a través del celular de la suegra de Alejandra, la señora Bertha Alicia, en el teléfono (614).

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Entre las peticiones este año a Santoclós José Eduardo anhela una pistola de corchos tipo NERF; y Dereck, con pocas palabras y más movimientos, explicó que quiere un juego en el que de una tabla salen unos topos y se juega al azar a pegarles con un pequeño mazo de juguete.

La madre de familia, Alejandra de la Torre, mencionó que a ella le gustaría ofrecer unos tamalitos de chile colorado, como acostumbraban en casa, antes de llegar a probar suerte en la Capital del Estado; además de que le gustaría ofrecerles frutas a sus hijos, en especial naranjas y manzanas, que son sus preferidas.

“Pago renta, vivíamos en la 11 de Febrero, pero no he podido encontrar trabajo, porque no tengo quien me cuide a mis hijos. No tengo con quién dejarlos y asegurarme que estén seguros. El único que vive aquí de mi familia es mi hermano, y él nos ayuda mucho, pero a veces no nos alcanza”, comentó.

La joven madre de familia, refirió que afortunadamente, ha recibido ayuda en la ciudad de Chihuahua, pues ha recibido ropa para sus niños y también zapatos, y es lo que le ha permitido salir adelante hasta este día.