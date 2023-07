Desistimiento de aspirantes a la presidencia no afectará a la oposición: Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez aseveró que el proceso interno para la selección del candidato a la presidencia de la República por parte del Frente Amplio por México no se verá afectado luego de que varios de los aspirantes se “bajaron” de la contienda antes de dar inicio con el registro.

Luego de que la semana pasada se dieran a conocer los lineamientos por parte del Frente Amplio por México para seleccionar al que será el representante de la oposición en la candidatura para la presidencia de la República, varios de los perfiles que habían manifestado anteriormente su interés por participar, optaron por no participar debido a que no les parecen las normas establecidas.

Pese a ello, Chávez Madrid aseguró que no se afectará el proceso, pues recordó que este sí será totalmente democrático en comparación con el de Morena, del cual dijo nuevamente que Andrés Manuel López ya lo determinó desde hace tiempo, por lo que la encuesta es simple simulación.

“A diferencia de allá, acá será un proceso de evaluación, de campaña, de ánimo en la cual se van a respetar las decisiones de los ciudadanos”, fue lo externado por el panista quien agregó que los comentarios emitidos por López Obrador en contra del Frente Amplio por México se deben a que está nervioso.

“Al presidente se le va a complicar; Morena está altamente ensoberbecido”, señaló el panista recordando que el 2024 habrá una contienda electoral bastante pareja, por lo que no dudó que la oposición podrá ganar la presidencia de México.

En cuanto a la confianza que tiene Morena por gobernar en la mayoría de las entidades federativas y por la aceptación que tiene el actual mandatario federal, Chávez recordó que Vicente Fox le ganó en su momento al PRI cuando estos gobernaban gran parte de los Estados por lo que recalcó que eso no debe ser medición ya que no es lo que juega. Igualmente, especificó que la aceptación la deben tener los aspirantes y no las actuales autoridades.

Por otra parte, recordó el compromiso que hicieron los tres partidos políticos de oposición de que, sea quien sea el candidato, se le va a respaldar y se va a mantener la unidad entre la coalición; igualmente, hizo mención de que en el Frente Amplio por México no solo tendrán a un candidato fuerte, sino que igualmente habrá un proyecto de nación diferente que permita rescatar al país.

En cuanto a los grupos de WhatsApp de diversos aspirantes a los que fueron agregados varios actores políticos, el legislador explicó que efectivamente está en el grupo de Xóchitl Gálvez, pero también en el de Santiago Creel y los demás aspirantes, esto, como muestra del apoyo y unidad que encabezará la oposición.