Despiden en redes a Ariadna; joven encontrada muerta al interior de un departamento

El trágico fallecimiento de Ariadna Yoali Arzate Ruiz, estudiante de la UTCH (Universidad Tecnológica de Chihuahua), ha generado una profunda conmoción y tristeza entre sus amigos y familiares, quienes se han unido en las redes sociales para despedirla y rendir homenaje a su memoria, así como exigir justicia por este lamentable suceso.

Ariadna, una joven talentosa y dedicada, fue arrebatada cruelmente de la vida el pasado domingo en una zona residencial ubicada en las calles de la colonia Zarco. Los elementos de seguridad que llegaron al lugar del crimen han estado investigando los detalles de este trágico suceso que ha dejado consternada a la comunidad estudiantil y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

En las redes sociales, se han multiplicado los mensajes de amor, dolor y solidaridad hacia Ariadna. Sus amigos y seres queridos han compartido fotografías, recuerdos y palabras emotivas que destacan su inteligencia, amabilidad y espíritu perseverante. Además, muchos han resaltado sus logros académicos y el impacto positivo que dejó en su entorno.

"Me arrebataron a mi mejor amiga, una niña que a pesar de todo lo que le tocó vivir, jamás llenó su corazón de odio, para los que la conocen saben de lo que hablo y para los que no,l créanme que era una personita increíble, siempre tan dedicada en ella, estudiosa, trabajadora, como amiga era maravillosa, bien dicen que los amigos se convierten en hermanos, y era la mejor" refiere uno de sus amigos cercanos.

La pérdida de Ariadna ha dejado un vacío irremplazable en la comunidad estudiantil de la UTCH. Era una estudiante destacada, comprometida con su formación y con un futuro prometedor por delante. Sus compañeros de clase y profesores la recuerdan como una persona brillante, siempre dispuesta a colaborar y aportar ideas innovadoras. Su partida prematura deja un sentimiento de incredulidad y tristeza en todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos con ella.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

Por su parte la universidad, en sus cuentas oficiales, refiere que Ariadna era una joven destacada en la carrera en Desarrollo de Negocios, seguido de una esquela donde pidieron por el descanso eterno de la joven.

"Mi Ari, me parte mucho el alma que te hayas ido de esa manera, no te lo merecías eras una niña increíble, estudiosa, trabajadora, no quería poner nada al respecto aún, en respeto a tu luto pero decidí no callarme porque mereces que se haga justicia en tu nombre, necesitamos hacer ruido para que tú homicida no quede impune como en la mayoría de los casos exijamos justicia porque hoy nos quitaron a una más de nosotras y no se hasta cuándo vamos a tener que seguir con miedo de salir a las calles o simplemente de estar en casa" señaló uno de sus amigos.

Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de su trágico fallecimiento, la comunidad en redes sociales sigue expresando su dolor y compartiendo mensajes de solidaridad hacia la familia de Ariadna.