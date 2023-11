Después de operativo en NCG, pseudo titular de Policía salió libre en 48 horas

Después de sobornar con 30 mil pesos a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para eludir la detención, autodenominarse director de Seguridad Pública y resguardar dos patrullas municipales en otro municipio, así como participar en una supuesta agresión contra agentes, la Fiscalía General del Estado liberó a Edgardo Q. C., junto con otro sujeto que se identificó como servidor público del municipio de Nuevo Casas Grandes.

Todos estos hechos ocurrieron el pasado 17 de noviembre, cuando en un operativo especial de la Secretaría de Seguridad Pública se logró la captura de Edgardo Q. C., quien se presentó como director de Seguridad Pública Municipal, y de otro individuo llamado Martín Abraham M.D., quien dijo ser funcionario público de Nuevo Casas Grandes.

A pesar de la operación realizada en esa región del estado y de haber sido señalados como presuntos responsables de los delitos previamente mencionados, 48 horas después de su detención, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado emitió un oficio dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, ordenando su liberación inmediata por "reservas a la ley". En consecuencia, se acató la orden y los individuos regresaron a las calles.

Es importante destacar que no fueron presentados ante un juez de Control y, antes de que se llevara a cabo el traslado, el Ministerio Público solicitó la liberación inmediata de los detenidos. En virtud de esta instrucción, los agentes cumplieron con la orden y entregaron a los detenidos, quienes recobraron su libertad en cuestión de minutos.

En relación con este caso, la Fiscalía General del Estado afirmó que los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por promoción de conductas ilícitas y por desobediencia y resistencia de particulares. Pasadas las 48 horas, fueron liberados con reservas de ley, lo que implica que la carpeta de investigación permanece abierta para futuras acciones.

Además agregó que la carpeta de investigación sigue abierta para que los agentes puedan continuar con la integración de la misma y los dos sujetos que fueron liberados podrán ser llamados a comparecer cuando la corporación requiera de su participación por estos hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su postura y explicó que, por instrucción del Ministerio Público, se liberó a los detenidos, indicando que "nos llegó un oficio en el que el agente del ministerio público ordenaba su libertad bajo reservas de ley", sin proporcionar detalles sobre el destino de los demás delitos imputados.

Cabe señalar que Edgardo Q. C. fue invitado a ocupar el cargo de director de Seguridad Pública de Nuevo Casas Grandes, tras una serie de señalamientos e irregularidades relacionadas con la corporación municipal. No obstante, la presidenta municipal Cynthia Ceballos (detenida) no ratificó su nombramiento, por lo que no ostentaba oficialmente dicho cargo.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado montaron el operativo el pasado 17 de noviembre, luego de que se generara un reporte de una agresión en contra de un elemento estatal, motivo por el cual se desplegó el operativo en Nuevo Casas Grandes y terminó en un domicilio en el municipio vecino de Casas Grandes.

Ya en las revisiones generadas en Casas Grandes, los agentes estatales localizaron dos patrullas de la corporación municipal de Nuevo Casas Grandes, que fue donde aseguraron a los dos supuestos servidores públicos, quienes fueron trasladados a los separos para que fueran sancionados por una serie de delitos.

Dentro de ese municipio se han registrado múltiples indicadores de inseguridad, pues de acuerdo a la estadística concentrada por la Fiscalía General del Estado, se han registrado diferentes desapariciones de ciudadanos, posible vínculo entre las corporaciones de seguridad con el crimen organizado y otros delitos más.

El municipio ha enfrentado múltiples señalamientos, incluso la exalcaldesa Cyntiha Ceballos, fue capturada en días pasados por presunto desvío de recursos públicos, que fue lo que desencadenó una orden de captura, que terminó con la prisión preventiva en su contra.