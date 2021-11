Diabetes, considerada como la otra pandemia

Uno de cada 3 adultos con diabetes permanece sin diagnosticar, de ahí que cuando llegan a consulta la enfermedad ha avanzado. Actualmente en el mundo hay 422 millones de personas que la padecen, para 2045 se calcula que serán 700 millones. En Chihuahua hasta la semana epidemiológica 43se habían detectado 14 mil 015 casos nuevos.

Lamentablemente con la Covid-19 los servicios de salud se han dado cuenta que la hipertensión, la diabetes y la obesidad, son los principales riesgos que predisponen a desarrollar una forma grave de la Covid y con alto riesgo de perder la vida.

El doctor Hugo Covian, coordinador del Programa del Adulto Mayor en la Secretaría de Salud refirió que la OMS señaló que en el mundo hay 422 millones de personas que padecen diabetes y los factores relacionados es el sedentarismo, la mala nutrición, el sobre peso y la obesidad. Se estima según datos de la OMS que en 2045 esta cifra alcance un nuevo récord de 700 millones.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este domingo 14 de noviembre, informó que la Encuesta de Salud Pública 2020-Covid arrojó que hasta una tercera parte de los adultos de 20 años y más tiene diabetes y no lo sabe, es decir, se ha convertido en su acompañante diario y no realizan acciones para llegar a controlarla.

Aunado a ello se supo que el 76 por ciento de las personas en el país no tienen un peso adecuado normal, que se calcula según el índice de masa corporal, el 35 por ciento tiene sobrepeso y el 40 por ciento obesidad, lo que se traduce en que 7 de cada 10 mexicanos tenemos un problema con el peso lo que puede predisponer a complicaciones de la diabetes.

Por su parte, la educadora de diabetes Florencia Vargas y directora de Akam Surá impartió una conferencia donde informó que según los datos de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés) el 10 por ciento del gasto global en salud es para atender la diabetes y la inversión llega a los 760 billones de dólares anuales. En la actualidad México con 22.3 millones de personas con diabetes tipo 2 ocupa el sexto país en la tabla mundial, superado por países como China, India, Estados Unidos, Pakistán, y Brasil respectivamente.

En cuanto a la diabetes tipo 1 México ocupa el décimo lugar con 14 mil 800 casos que oscilan entre las edades desde los 0 a los 14 años de edad, de los cuales el 60 por ciento de esta cifra se relaciona al sexo femenino. Chihuahua se encuentra en los 10 estados con más prevalencia de diabetes con un estimado de 18 mil 000 casos de los cuales se presume que un 10% son de diabetes tipo 1.

UNA PANDEMIA INVISIBLE

Al cierre de la semana epidemiológica 43 del 2019 se habían registrado 12 mil 878 casos nuevos, para el 2020 descendió un poco debido al confinamiento por la pandemia Covid-19 ya que las personas no acudían a realizarse pruebas de detección y fueron 11 mil 276 nuevos casos.

Bajo este panorama al inicio de 2021 se emprendieron campañas para que las personas con diabetes pudieran ser diagnosticadas a tiempo y por ende tratadas de manera temprana a fin de evitar complicaciones. La diabetes es una enfermedad devastadora, puede dañar retina, riñones, corazón, cerebro e incluso llegar a complicaciones severas como ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades.

De esta manera en el mismo periodo del 2021 se contabilizan 14 mil 015 nuevos casos.

En cuanto a la mortalidad, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud se cuenta con 108 defunciones para el 2019, en el 2020 fueron 93 y en el 2021 son 91, sin embargo es importante mencionar que muchos de lo pacientes que fallecieron desde el inicio de la pandemia por coronavirus tenían como comorbilidad diabetes.

A nivel mundial, la diabetes causó 4.2 millones de muertes en 2019.

Lalo fue diabético, su familia lo sabía sin embargo no hicieron nada por ayudarlo. Lo dejaron morir solo. El hombre durante los últimos meses de su vida navegó solo con su enfermedad. Primero le cortaron un dedo pero poco a poco la pierna se le fue pudriendo, luego cortaron la extremidad. La enfermedad no paró sino que siguió en el otro pie, el olor era insoportable por lo que su esposa e hijas lo dejaron solo. Los gusanos se comieron parte de su pierna y finalmente falleció.

ALTOS COSTOS

La diabetes se califica en varios tipos, la Tipo 1 se caracteriza porque el páncreas no produce la insulina suficiente para que el cuerpo lo utilice. La Tipo 2 que es la que es más conocida y que regularmente se detectaba en personas adultas, aunque cada vez desciende más la edad de detección. La diabetes gestacional que es un estado transitorio.

En la diabetes tipo 2 hasta el 80 por ciento de los factores de riesgo son prevenibles como son alimentación adecuada, actividad física moderada que va de 150 minutos por semana, estar vigilante del peso que el índice de masa corporal es de hasta 25, de 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 obesidad.

El médico resaltó que se consumen muchas calorías en las bebidas y estas no se contabilizan o no se está consciente de lo que se consume. Entre las bebidas de mayor aporte calórico están las gaseosas, jugos, bebidas enfocadas en deportistas que lo malo no es consumirlas sino que el desbalance energético puede ocasionar diabetes, hipertensión y dislipidemia.

Ante ello recomendó evitar este tipo de bebidas, ya no que no deben de representar más del 5 por ciento de lo que se consume en energía, por lo que recomendó revisar los contenidos de las etiquetas donde se informa si tiene azucares añadidas, calorías y fijarse en los sellos a fin de elegir lo que se va a consumir.

EN ALERTA

Los principales signos de alerta para sospechar que pudiera ser diabético o contar con alteración de la glucosa en la sangre son:

1.- Necesidad de orinar de manera frecuente

2.- Perdida de peso de manera inexplicable

3.- Tener sed excesiva

4.- Falta de energía