Dictan segunda vinculación a proceso en contra del exgobernador César D.

Tras una maratónica audiencia, el exgobernador del estado, César Horacio D.J. fue vinculado a proceso por la segunda causa penal con folio 1260/2017, la cual fue aplicada mediante un Principio de Excepción, por lo que esta vinculación se suma a la que ya pesa en su contra y que atienden a los señalamientos de la causa penal 3041/2019 que fue la que originó su extradición.

Fue el juez Adalberto Contreras, quien dictó la vinculación a proceso considerando que sí existen elementos probatorios que pudieran acreditar la presunta participación del exmandatario priista, en la simulación de contratos con la empresa Kepler Soluciones Integrales, utilizada como facturera, dejando una afectación al erario de 120 millones de pesos.

En esta segunda carpeta, la parte acusadora refiere que César Horacio D. J. en coordinación con otros servidores públicos de su administración, utilizaron una empresa denominada Kepler, para beneficiarse con ese recurso.

El equipo defensor denunció que, con la apertura de la segunda causa penal y la ejecución de una orden de aprehensión, se viola el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, bajo la premisa de que en dicho tratado se establece que una persona sólo puede ser juzgada por el delito que el gobierno de Estados Unidos autorizó con fines de extradición, por consiguiente, la segunda causa no tiene validez.

Dentro de la audiencia se leyó también la transcripción de una llamada entre el testigo protegido Jaime Herrera Corral y el actual fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, con lo cual se buscó acreditar que el exsecretario de Hacienda mintió en sus declaraciones entorno al caso de los llamados expedientes X.

En la lectura se dice que Jaime Herrera Corral aseguró que “le pusieron una pistola en la cabeza” para declarar en contra de María Eugenia Campos y de César Jáuregui Moreno, y acepta que también fue amenazado para declarar en contra de otras personas señaladas.

De igual forma, la defensa expuso que los exfuncionarios finados Antonio Tarín y Carlos Hermosillo, tenían la responsabilidad sobre el recurso que se destinó para la empresa Kepler, y quienes estaban bajo la subordinación de Jaime Herrera Corral, por lo que resulta un absurdo que se intente ligar esas acciones directamente a la cabeza de la administración, sin llamar a rendir cuentas al titular de la dependencia.

Por su parte, el Ministerio Público pidió desestimar algunos elementos probatorios presentados por la defensa, haciendo alusión a que Jaime Herrera se encuentra bajo el criterio de oportunidad, y argumentando que la llamada filtrada se hizo sin el consentimiento del ex titular de Hacienda.

Asimismo, se continuó aludiendo a varios testimonios en donde se asegura que las órdenes directas las daba el exmandatario, quien comentaba a los involucrados que necesitaban sacar esos recursos para financiar campañas electorales.

Al escuchar la vinculación a proceso, el exgobernador priista hizo uso de la palabra en donde acusó a Jaime Herrera de mentir para salvarse a sí mismo.

“Aquí se ha dicho que yo nombré a Gerardo Villegas a Antonio Tarín, no, Jaime Herrera ojalá y hubiera venido con protesta de decir verdad, sino es que él fue el que me los propuso, porque lo lambiscón y lo arrastrado que es, en la condición que hoy veo que está la defensa hacia él, ahora las dudas me dan, que si él se quedó con el paquete y ahora lo anda repartiendo por eso tenga tanta defensa”, subrayó.

Cuestionó el actuar de las autoridades, quienes calificó como aplicadores de una justicia oscura que no puede compararse siquiera con la Inquisición, esto haciendo referencia a las dos audiencias programadas para el mismo día, lo que calificó como una intención de dividir y separar a su equipo jurídico.

Advirtió que no descansará hasta limpiar su nombre y el de su familia, pues dijo que, durante su administración, se cuidaron los recursos que permitieron recuperar la seguridad en la entidad, así como la construcción de escuelas, bachilleratos, universidades, entre otras obras y apoyos a los estudiantes chihuahuenses.

“Eso no se dice, si vamos con esos argumentos de defensa tan fáciles como los que he visto en esta mesa, a Javier Corral no le alcanzaban ni diez cadenas perpetuar para pagar lo que saqueó, porque si no hizo nada ¿en dónde está el presupuesto? Si dejaron en la ruina al estado sin crecimiento económico; dan pena, pero más penas que se hayan cobijando en mentiras, en bandidos, en traidores, como lo declaró el fiscal, ¿entonces a qué estamos jugando?”, enfatizó César Horacio D.J.