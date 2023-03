Discriminación, primer obstáculo para mujeres con discapacidad: Desarrollo Humano

La directora de Grupos Vulnerables de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Raquel Jiménez, afirmó que el primer reto u obstáculo al que se enfrenta una mujer con discapacidad, es la discriminación.

Añadió que se trata de una realidad que debe trabajarse a fondo, y en la dirección a su cargo, se llevan a cabo talleres de sensibilización en empresas, para que las personas que laboran en éstas, conozcan de cerca lo que vive una persona con alguna condición de discapacidad.

Señaló que aunque en general, hombres y mujeres con discapacidad enfrentan a diario situaciones de discriminación, las mujeres se enfrentan además a la discriminación por temas de género.

Añadió que en el caso de personas adultas mayores, enfrentan situaciones como el abandono, aunque en este sentido señaló que está a la par con los hombres.

Raquel Jiménez, directora de Grupos Vulnerables de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común/Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Añadió "creemos que la discriminación y el abandono es igual en adultos mayores, hombres y mujeres, creo que podemos decir que son temas que no distinguen si es hombre o mujer.

Cabe señalar, que en el estado de Chihuahua se tiene un registro de 167 mil personas con alguna discapacidad, y de este porcentaje, el 53 por ciento son mujeres.

Además, la estadística indica que de las discapacidades que se identifican, La discapacidad motriz es la de mayor incidencia en la entidad.

En segundo lugar se encuentra la discapacidad visual, con cerca de 71 mil personas que viven con dicha condición.

Raquel Jiménez, directora de Grupos Vulnerables de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común/Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Cabe señalar que en este caso, puede presentarse desde visión baja, hasta la pérdida total de la vista, lo que puede ocurrir por distintas causas.

La funcionario refirió que sin duda una persona con discapacidad, independientemente de si es hombre o mujer incluso de edad, se enfrenta a muchos obstáculos, pero es la discriminación el primero de éstos.

Lo anterior, dijo, es algo que enfrentan en el día a día, no solo por la discriminación que reciben de las personas sino porque no existe inclusión, no hay espacios amigables que faciliten el desplazamiento y actividades a estás personas personas.