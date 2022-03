El aborto es una solución falsa: Obispos

Ante la iniciativa presentada al Congreso del Estado con la intención de despenalizar el aborto en Chihuahua, los Obispos de la Provincia Eclesiástica, emitieron un comunicado donde entre otras cosas mencionan al aborto como una falsa solución a los problemas de violencia a la mujer, y el argumento de las condenas pena de cárcel por abortar como una excusa no lícita.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los obispos de distintas Diócesis en el Estado (Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Tarahumara y Parral), opinan que los problemas que viven las mujeres son temas complejos, sin embargo argumentan que los diputados que los mismos no se solucionan con el acto legislativo que proponen.

Consideraron que era de gran importancia que diversos sectores sociales se involucren en el tema, con el fin de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así también se procuren los derechos de las mujeres, por lo que toman en cuenta las luchas contra actos criminales hacia las mismas.

Con esto también afirmaron que lamentablemente no se ha escuchado de políticas públicas sobre educación integral, “Nos corresponde a todos buscar una educación sobre la grandeza de la sexualidad” así como el de la dignidad Humana, la cual se pierde hoy en día, calificando al aborto como una solución falsa.

Sostienen que ninguna mujer debe verse en la situación de tomar esta decisión, por lo que en este sentido “no es lícito que se hable sobre el encarcelamiento de las mujeres que abortan como excusa para despenalizarlo, esa es una falsa disyuntiva”.

Mencionaron que la despenalización del aborto arrebata la protección de la ley para el hijo, además representa una puerta para la comercialización de un negocio de muerte. Por esto es necesario hacer consientes a las mujeres de que “el aborto es matar al hijo y no una simple interrupción del embarazo”.

Por otro lado afirman que es labor de la iglesia proteger a los seres humanos incluyendo al no nacido, asegurando que no se discrimine o quede sujeto a la voluntad de un tercero, pues “Nadie puede decidir quién tiene derecho a nacer o a no nacer…los Diputados no pueden estar jugando a ser Dios”.