El campo y el norte serán atendidos en el segundo piso de la 4T: Andrea Chávez

Pese a que en la entidad no corresponde aún el cambio del titular del jefe del Ejecutivo estatal, la contienda electoral que se tiene en marcha y que concluirá el próximo 2 de junio representa a nivel nacional la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación, mientras que a nivel local la posibilidad de un cambio anticipado, así lo precisó la precandidata al Senado de la República por Morena, Andrea Chávez Treviño.

En ese sentido, se dijo satisfecha de que durante los recorridos que ha efectuado en gran parte de la entidad, se ha encontrado con varios simpatizantes que quieren encontrar la posibilidad del cambio en el 2024 a fin de que repercuta en el 2027, “creemos que tenemos una fuerza que nunca se había visto en el estado de Chihuahua”.

Advirtió que, contrario a que muchos piensan que el número de votantes disminuirá, especialmente en lo que compete a Morena dado que López Obrador no aparecerá en las boletas y es quien ha impulsado el movimiento de la Cuarta Transformación, la precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, tiene un gran alcance pues capitaliza las bases del obradorismo, además de parte de la clase media, cultural, de la academia, de movimientos universitarios, del medio ambiente, entre otros.

Respecto a los motivos que la impulsaron a buscar la candidatura por el Senado de la República, expresó que su sueño era querer ser diputada federal para poder ayudar a las personas; empero, al lograr obtener una curul en dicho poder, se dio cuenta que no están fácil lograr las gestiones dado que se tienen de frente la burocracia, la falta de voluntad y la corrupción en las instituciones.

Por el contrario, precisó que, en el Senado, al tener mayor oficialidad, además de representar al pacto federal, las palabras, discursos y demandas tienen mayor peso, “y al estado de Chihuahua le hace falta ese tipo de gestiones con mayor peso”, he ahí que optó por buscar este nuevo cargo, el cual dijo es con la intención de lograr una mejor entidad y no “saltar” a otros puestos.

Es así como enlistó el tema de las mujeres, las juventudes y el campo como los primordiales a trabajar desde el Congreso de la Unión teniendo como objetivo principal el poder hacer más por la ciudadanía, tal como lo buscó desde un inicio.

“Mi tema principal son las mujeres y estoy marcada de por vida, nací el 8 de marzo y me tocó nacer en Ciudad Juárez que ustedes saben que durante muchos años fue la ciudad más peligrosa para ser mujer, fue la ciudad donde se nombra la violencia de género y el feminicidio”, compartió agregando que ella misma ha sido víctima de violencia política de género, razón por la cual se dijo consciente del largo camino que queda por recorrer para lograr una vida libre de violencia de género, así como la igualdad.

Respecto a las juventudes, aclaró que ella no logró ser la diputada más joven porque le hayan regalado los puestos, sino por el esfuerzo que realizó previo a eso. De esa manera, precisó que no es una excepción en la política, pues aseguró que como ella hay muchos jóvenes que tienen el interés de incursionar en la política; sin embargo, no se les dan las oportunidades.

Por lo antes mencionado es que impulsó y logró sacar adelante una reforma constitucional en materia de participación política de las juventudes.

En cuanto al tercer rubro, comentó que es totalmente consciente de que Chihuahua tiene una vocación agrícola, por lo que quiere demostrarles a los productores que está orgullosa de todo lo que se trabaja aquí al tiempo en el que se esfuerza por que se les reconozca a nivel nacional.

“En este segundo piso de la Cuarta Transformación toca ver al campo y al norte, fuimos generosos y esperamos de manera paciente el apoyo de parte del Gobierno Federal porque ya le tocaba al sur, sureste, habían sido muchos años de abandono, pero yo creo que en este segundo piso es el campo y el norte”.

A sabiendas de que esto va totalmente relacionado con el tema del agua, adelantó que se ha estado adentrando más en la materia a fin de lograr en su momento una modificación al Tratado de Aguas Internacionales, pues a pesar de subrayar que “el agua es de la nación”, reconoció que no se le puede estar castigando a Chihuahua con esos acuerdos.

Por otra parte, siendo las redes sociales una de las principales características de la precandidata, detalló que para ella han significado una herramienta de mantenerse cercana a la gente en cualquier hora del día, además de compartir sus posicionamientos políticos, razón por la cual ha optado por utilizar principalmente TikTok, pues además ahí no se le censuran sus publicaciones.

Afirmó igualmente que las redes sociales “sí pueden dar la vuelta a las elecciones” lo cual se ha visto en Nuevo León, Jalisco y aseguró que palpará también en la Ciudad de México. “Lo nuevo está llegando y hay que saber mutar, la cosa es que la gente también te vea honesta y cercana”, toda vez que privilegian la genuinidad, por lo que una de las cosas que cuida es no caer en las banalidades como otros políticos influencers.