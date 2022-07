El Chueco andaba como si nada, no podemos ser cómplices: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el caso de los múltiples homicidios ocurridos en la comunidad de Cerocahui en el municipio de Urique, es algo muy grave y que no están dispuestos a ser cómplices de este tipo de acciones.

Durante la conferencia de prensa, el presidente dijo que fue muy grave lo que sucedió en Chihuahua, porque había orden de aprehensión contra él (José Noriel) que dirigió el asesinato de los sacerdotes, pero en cambio andaba libre "como si nada" en esa zona del estado.

"Y la misma Fiscalía declara que esta persona era promotor patrocinador de un equipo de béisbol, ósea que andaba como si nada, eso puede suceder en tanto el Gobierno Federal no sepa que hay estas cosas, pero si nos enteramos no podemos ser nosotros cómplices" dijo Andrés Manuel.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República / Foto: Cortesía | Gobierno Federal

Compartió que es importante que la estrategia, lo fundamental es atender las causas de la violencia y que es claro no el propósito no es lo espectacular y que abona a dejar en claro que no hay impunidad y que no se protege a nadie.

Actualmente José Noriel P.G. alias El Chueco, es uno de los criminales más buscados en el estado, por haber asesinado a los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y al Joven Paul Osvaldo Berrelleza Rábago, el pasado 20 de junio en la comunidad de Cerocahui.