El Día del Perro Callejero no se festeja, se concientiza

El 27 de julio se conmemora el Día del Perro Callejero con el objetivo de concientizar sobre los animales que se encuentran en esta situación, pues son abandonados y sufren hambre y maltratos, por lo que rescatistas y veterinarios mencionan la importancia de hacernos todos responsables del problema, recordando que las asociaciones están hasta el tope de su capacidad.

En el marco de esta conmemoración la presidenta de la Asociación Vida Animal, Karina Hinostroza, dedicada a rescatar perros y gatos ferales, comentá que este no es un día de fiesta, sino de concientización por la sobrepoblación de perros callejeros que habitan Chihuahua y el país, expuestos a maltratos y malas condiciones de salud, siendo este un problema de todos.

Por otro lado el veterinario Jesús Baylón relata que sólo cerca del 50 o 60% de los perros rescatados que llegan a él se salvan y salen adelante para aspirar a ser adoptados, esto pues sufren enfermedades como la erliquia, misma que abunda en la temporada de calor pues se transmite con la mordida de la garrapata.

Karina Hinostroza desea recordar a la población que tanto en el antirrábico como con las asociaciones siempre hay perritos en adopción / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo Karina Hinostroza desea recordar a la población que tanto en el antirrábico como con las asociaciones siempre hay perritos en adopción, en especial de razas medianas y grandes, pues son éstos los que sufren más abandono y es más difícil que los adopten, en especial si ya no son cachorros.

Es por estas razones que de los 100 o 200 perros que Vida Animal A.C. rescata al año sólo cerca del 50% logran tener un nuevo hogar, sin embargo recordó que los perros grandes podrían tener una vida digna en un pequeño departamento con un paseo diario de 20 a 30 minutos, además son igual de capaces de ser educados que unos de razas pequeñas.

Doble Vía Dos años de prisión para hombre en Chihuahua que golpeó a un perro

En otro tema señaló que el mensaje que se ha emitido varias veces en redes sociales sobre no dar de comer a perros ferales para no propagar la población de los mismos, es erróneo, pues en dado caso recomienda la captura estos perros, esterilizarlos y volverlos a soltar en la zona, esto siempre y cuando éstos no representen un peligro para las personas que ahí viven.

Así mismo recomendó a la población en general colaborar con este problema, pues es labor de todos y de encontrar un perro en mal estado apoyar dentro de sus posibilidades, acercarse a asociaciones, recordando que éstas viven de donaciones, pues son contadas las que tienen apoyo gubernamental o de otro tipo.

Es labor de todos ayudar a un perro en mal estado dentro de sus posibilidades y acercarse a asociaciones / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A pesar de este panorama, el veterinario Baylón relata cómo sí hay casos de éxito, pues hace cerca de dos meses él mismo logró rescatar y recuperar un perro que había sido atropellado y abandonado fuera de su clínica en la Juan Escutia #1705; este perro hoy tiene un nuevo hogar y una vida digna.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si deseas ayudar a esta causa Vida Animal siempre recibe donaciones, ya sea en especie, monetarias o voluntariado para transporte, paseo de perros y rescates, además de tener actualmente cerca de 70 a 80 animales en adopción, puedes conocer más del tema en su página de facebook https://www.facebook.com/vidaanimalcuu o en la de Instagram, donde los puedes encontrar como @vida_animalcuu.

Además puedes acercarte a los siguientes centros de acopio: A.túa.pel, en la Plaza Travesía, Teófilo Borunda 1811; Farolito Aventurero, calle María Luisa 503; Fragatan, Mirador 3725; Futuracel, calle 4a y Progreso local D, Plaza Santa Clara; WitFiness Gym calle 28 No. 602, Col. Zarco; Karma Concept, Deza y Ulloa 908; Lov The Glam Storm, Av Mirador 7301, y Romal Publicidad, en la calle 10a No. 410 esquina con Victoria.