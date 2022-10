Eligen a Carlos Javier Ortiz como Director de la Facultad de Educación Física

En Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, luego de desechar la impugnación impuesta al proceso interno de elección para la terna de aspirantes, se votó para elegir al próximo director de la Unidad Académica; con 44 votos, ganó Carlos Javier Ortiz.

Previo a la votación, los tres candidatos tuvieron 10 minutos para exponer sus planes de trabajo, tiempo que solo el maestro Victor Manuel Ordóñez Morales utilizó para otro fin: renunció a la oportunidad de exponer su plan de trabajo, pues señaló que el hecho sería estéril, toda vez que ya se sabía quién sería el ganador:

Chihuahua Hay compromiso para pagar impuesto universitario que se le debe a la UACJ: Terrazas

“Yo no amenacé a nadie, me quedo tranquilo y satisfecho. Pero sí pido y exijo no ser sujeto de amenazas y repercusiones por expresarme con libertad, puesto que es mi derecho; me quedo con lo logrado en la Facultad de Ciencias del Deporte”, comentó el académico.

Al concluir su mensaje, el Rector Heliodoro Araiza, indicó que como candidato, Ordóñez Morales tenía la oportunidad de hablar durante 10 minutos para exponer su plan de trabajo y que si decidió utilizarlo para expresar otros asuntos, se le respetó pues es su derecho como universitario.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Posteriormente, Carlos Javier Ortiz Rodríguez expuso su plan de trabajo y señaló que no pretende desplazar a nadie, y que su único interés es el crecimiento de la Facultad, para lo cual dijo tener experiencia y conocimiento para ello.

Luego se realizó la votación, en la que resultaron las siguientes votaciones: Carlos Javier Ortiz: 44 votos; Víctor Manuel Ordóñez 10 votos y Gustavo Álvarez, 3 votos y uno fue nulo.

Terminado el conteo de los votos, se llamó a la terna de aspirantes, para anunciar el resultado de la misma y posteriormente, se le tomó la protesta como Director a Carlos Javier Ortiz para el periodo 2022-2028 de la Facultad de Ciencias del Deporte y Cultura Física.