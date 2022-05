Emite Protección Civil recomendaciones por probables lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante el pronóstico de lluvias en la entidad a partir de este martes por la noche hasta el próximo sábado 4 de junio, para prevenir accidentes que pongan en riesgo la salud de la población.

Para esta noche, se prevé que se puedan presentar lluvias ligeras a dispersas, pero no se descarta que, para el miércoles y jueves estas lluvias posiblemente estar acompañadas de chubascos de corto tiempo que puedan ocasionar algún incidente, por ello la dependencia estatal pide a las y los Chihuahuenses seguir estas medidas de prevención:

• Conserva la calma.

• Infórmate constantemente de los avisos que emitan las autoridades a través de medios de comunicación y redes sociales.

• Atiende las indicaciones de las autoridades.

• No intentes cruzar cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados, porque puedes ser arrastrado por el agua.

• Si el vehículo se atasca al intentar cruzar una corriente, cerciórate si puedes abandonarlo inmediatamente para ir a la parte más alta en los alrededores; en caso contrario llama al 911 para solicitar ayuda.

• Sé precavido durante la noche, ya que es más difícil identificar el incremento del nivel del agua en los cauces.

• Evita corrientes de agua.

• No cruzar puentes en caso de que el agua sobrepase su nivel.

• No te acerques a bardas o casas en peligro de derrumbe.

• Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves.

• No restablezcas la energía eléctrica, hasta que estés seguro de que no hay cortos circuitos. Si tienes duda sobre el estado de tu casa, llama al 911 para solicitar apoyo de las autoridades; mientras tanto no la utilices.

• No te acerques a postes o cables eléctricos y no pises ni toques cables eléctricos caídos.

• Evita que el agua quede estancada, ya que proliferan mosquitos transmisores de enfermedades.

En caso de tormenta eléctrica sigue estas indicaciones:

• Aléjate de los lugares altos como cumbres, cimas o lomas.

• Apártate de terrenos abiertos ya que puedes convertirte en pararrayos.

• Jamás corras durante una tormenta.

• Deshazte de todo material metálico, recuerda que los metales son buenos conductores.

• Apártate de los elementos como vallas alambradas.

• Jamás te protejas de la tormenta debajo de un árbol o estructuras metálicas.

• Evita contacto con los cuerpos de agua.

• No te acuestes en la tierra húmeda porque ésta conduce la electricidad.

Ante estas condiciones climáticas, la CEPC pide a la población no exponerse al riesgo, es importante no cruzar por arroyos durante la presencia de las precipitaciones y evitar poner en peligro su integridad y la de su familia.