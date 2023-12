En dos años se atrajo inversión por 20 mil mdp a la Capital: Juan José Jordán

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco, destacó que durante la presente administración que preside el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, la ciudad de Chihuahua ha sido beneficiada con 33 nuevas inversiones, que representan un capital de mil 200 millones de dólares, que equivale a 20 mil 600 millones de pesos en 23 meses de gestión.

“En atracción de inversiones, nos ha ido bien: en los últimos 23 meses traemos 33 inversiones nuevas, que corresponden a más de mil 200 millones de dólares de inversión en la ciudad. Eso es muy buena cifra, en muy poco tiempo, casi se está abriendo una y media nuevas inversiones, al mes. Es un ritmo muy rápido, muy fuerte”, afirmó José Jordán.

El titular de Desarrollo Económico y Competitividad de Chihuahua capital reconoció que todavía el nearshoring no ha llegado; aunque afirmó que es inevitable, que empiece a llegar a Chihuahua, pero no es tan rápido como se pensaba, sino que va a ser mucho más progresivo, porque mover las cadenas de suministros, no es algo rápido.

De las inversiones que llegaron a la ciudad de Chihuahua, destacó a la empresa BRP que ya está empezando la construcción de las plantas; también, la expansión de Bells, que calificó como muy interesante, de la que hay varios proyectos, y que ya de traía más de siete planetas, y es uno de los máximos empleadores de la ciudad de Chihuahua. Otra inversión que se concretó fue la expansión de Jabil, que ya empezó operaciones, en una planta enorme.

“Lo que están maquinando es de valor muy grande, o sea, en temas de dispositivos médicos, temas aeroespaciales, entonces tiene un valor mucho mayor. Esas son las inversiones que queremos: la estrategia no es agarrar todo lo que llegue; sino elegir qué queremos, en qué sectores y de qué tipo. Queremos nuevos puestos de trabajo, que paguen mejor, más técnicos, de mayor valor, y que tengan un potencial para desarrollar la ciudad”, aseveró el director Jordán.

Agregó que por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad se está trabajando el tema de empujar temas semiconductores, del que reconoció que es complicado, pero afirmó que es un tema que se tiene que trabajar, porque se especula que va a haber movimiento a nivel global de esas cadenas de semiconductores.

“Sin duda, Estados Unidos va a querer traerse toda esa producción hacia el continente americano y tenemos oportunidad en algunas partes de ese proceso. Ya está muy estudiado y creo que tenemos una oportunidad interesante, porque en Arizona, y en Austin, Texas; va a haber algo en el terminado de estos dispositivos. Entonces vamos a ser parte de esa cadena de valor”, agregó Jordán Orozco.

Innovación

En el tema de innovación, José Jordán mencionó que Chihuahua se colocó en el primer lugar nacional, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en atención a varios factores, como el tema de patentes y propiedad intelectual.

“Hicimos un programa muy enfocado a ayudar a los creadores e innovadores; porque, una cosa es innovar y crear, y otra cosa es el proceso administrativo y burocrático de registrar la patente, que sí es tedioso. La patente es una propiedad intelectual, es un activo que tiene valor, que se puede comercializar con él y es una de las cosas que generan valor”, explicó.

Otro de los factores que abonan al tema de innovación en Chihuahua, es en el área académica, que para el siguiente año, se está fortaleciendo el tema también de posgrados de calidad, que es otro de los indicadores que mide el IMCO.

“Se está haciendo en conjunto con el Clúster de Rectores, que está construyendo. Es la agrupación de todos los rectores que están empujando el tema de mayor calidad de la educación, de enfocarnos en las carreras que más se necesitan, y también que se necesitan actualizarlas”, comentó.

José Jordán, también mencionó los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno del Estado de Chihuahua, como el Fondo de Innovación, Tecnología e Investigación, del que dijo, es muy importante tener una convocatoria para empujar esto y también el tema patentes.

“Son elementos que se han atacado de forma focalizada y que nos han dado un mayor rango de posicionamiento; por ejemplo, en el rango de patentes estamos en el lugar 24 nacional, hace dos años, y ahora, estamos en el octavo. De forma muy rápida crecimos, porque enfocamos la batería en algo muy específico”, detalló.

El director Jordán Orozco subrayó que los buenos resultados en cuestión de innovación, se deben a la coordinación, al entendimiento, y a la voluntad de todas las partes de la sociedad chihuahuense: el sector productivo, la academia, los emprendedores, que tienen la voluntad de trabajar en equipo, de hacer las cosas, de entendimiento, que logran que Chihuahua posea un ecosistema muy unido, lo que aseguró el titular de Desarrollo Económico y Competitividad, que facilita las iniciativas.

José Jordán mencionó la iniciativa de Startup Chihuahua, que es el ente que articula los esfuerzos del ecosistema, y aclaró que no lo crea, pero sí lo guía para coordinar, porque un ecosistema no tiene dueño, no tiene poseedor, sino que es un ente vivo, orgánico, que crece; pero necesita empuje hacia ciertos temas, como capacidades, sectores, áreas de desarrollo, entre otras.

“Eso lo que está haciendo Startup Chihuahua y tiene tres metas muy importantes: la primera es la creación de fondos de capital privado totalmente, aunque también por ejemplo fondo de tecnología, va a ser un tema de coinversión en etapas muy tempranas de investigación, que es muy importante. En un año de trabajo detectamos, cien startups con posibilidades de inversión, que no teníamos detectadas, porque no se había hecho el levantamiento de uno a uno; y ya se está haciendo de forma muy consciente”, informó el director Jordán Orozco.

Añadió que se levantó un millón 250 mil dólares de inversión, de startups privados, lo que habla de que el ecosistema está creciendo muy rápido, y que hay muchas capacidades que no estaban articuladas, o conectadas, sino que estaban en esfuerzos aislados.

“Lo anterior, viene en conjunto con programas que hemos lanzado del Municipio, como el programa de Incubación y Pre Incubación de base Tecnológica y Científica y aquí traemos más de 150 proyectos detectados que están en incubación, que ha sido un año y medio de trabajo. Esperemos este año próximo doblarlo hasta que sean 300, porque es importante el número -y más la calidad-, pero el número porque tenemos masa crítica”, finalizó.