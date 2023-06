En marcha, operativo contra robos; se enfocará DSPM en mancuerna ciudadana

En la ciudad de Chihuahua, la mayoría de los delitos o los llamados se emergencia que se generan, están relacionados con robo sin violencia de viviendas y locales comerciales, motivo que ha impulsado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a implementar un programa de atención a este delito, en el que se enfocaran en dar con los responsables y localizar los artículos hasta del más mínimo valor.



Sobre esto el Director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas nos comparte que han implementado un mecanismo de atención al robo de pertenencias en domicilios o locales comerciales, donde aseguró que incluso los agentes municipales, van a trasladar a los afectados a la Fiscalía General del Estado, para que interpongan su denuncia formal y comience una investigación sobre los hechos.

Director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Julio Salas, dijo que es la instrucción del, quien ha sido reiterativo a la sociedad, para que las corporaciones puedan trabajar y dar con los responsables y con las pertenencias en caso de

"No se trata de dar más carga a la Fiscalía General del Estado, pero ya con la denuncia interpuesta, es donde nosotros vamos a colaborar, vamos a comenzar a investigar, a realizar recorridos para recuperar las pertenencias, así como dar con los responsables, quienes ya tienen una carpeta de investigación, y los pondremos a disposición para que comience el proceso penal" explicó el titular de la Policía Municipal.

Salas destacó que el programa no hace distinciones en cuanto al valor de los objetos robados. Ya sea una bicicleta, una "marranita" o una licuadora, aseguró que no permitirán que el patrimonio de los ciudadanos se vea afectado. Esta es precisamente la razón por la cual han decidido abordar este delito y colaborar estrechamente con los vecinos, aplicaciones móviles y grupos de WhatsApp conformados por la comunidad.

La participación ciudadana es fundamental en este programa. Salas enfatizó que la información y denuncias proporcionadas por los vecinos son de gran importancia para llevar a cabo investigaciones efectivas y recuperar los objetos robados. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga vigilante y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

"El objetivo principal es devolver la tranquilidad y seguridad a los ciudadanos afectados por este tipo de delitos. Queremos que se sientan respaldados y confíen en que estamos trabajando arduamente para recuperar sus pertenencias y llevar a los responsables ante la justicia. El apoyo de la comunidad es crucial en este proceso", destacó Salas.

Refiere que además de que la intención es buscar inhibir los delitos que más aquejan a los ciudadanos, también, señaló que podría generar un incremento en la incidencia delictiva, y no porque se cometan más delitos de esta índole, sino porque se podría incrementar el número de denuncias y carpetas de investigación.

Robo de carro y las nuevas tecnologías



En la ciudad han detectado bandas de entre dos a cinco sujetos que han comenzado a operar el robo de vehículo sin violencia, y sin forzar las cerraduras de las unidades y con la implementación de tecnología, que es adquirida en los Estados Unidos y la mayoría es operada por personas especializadas en Juárez, que viaja a la capital para cometer ese tipo de robos.



Al respecto la Policía Municipal, en su área de inteligencia, ha tenido la posibilidad de desactivar varias de estas bandas, la más reciente hace apenas tres días, cuando detuvieron a un sujeto, quien incluso portaba un escaner para plagiar códigos de llaves de modelos recientes.

Director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua



Es decir, según el Director de la Policía Municipal, advierte que entre las herramientas que han decomisado, existe artículos que pueden vulnerar las computadoras de los automóviles, lo que hace más fácil su trabajo y en instantes poderse llevar las unidades a algún resguardo o incluso a la Sierra Tarahumara donde son comercializados después de haber sido robados en la capital.



Entre los "modus operandi" de los delincuentes, explicó el Comisario Julia Salas, es que al menos tres personas participan, uno de ellos funge labores como "halcon" para seguir y asegurar el vehículo que van a intervenir, otros dos conducen hacen seguimientos y luego uno de los pasajeros baja y realiza las maniobras para llevarse el vehículo que tenían en la mira.



Dijo que aunque se han asegurado a varios responsables de estas acciones, saben que las actividades ilícitas se concretan entre varios días, ya que algunos dan seguimiento a las actividades diarias, no solo de forma presencial, sino que hasta instalan GPS en las unidades para conocer tiempos y distancias.



Cuando conocen las rutinas, es cuando optan por llegar al vehículo, explicó el Director y es cuando se lo llevan sin que nadie se percate que la persona que se llevó la unidad, no es la verdadera propietaria de la unidad.

Julio César Salas, también explicó que entre las unidades más deseadas por las organizaciones delictivas, son las pick up, en su mayoría de 8 cilindros, que son los modelos que prefieren la Sierra Tarahumara, para realizar las labores ilícitas en aquella parte del Estado y donde existe baja revisión sobre los estatus de las unidades, en cuanto a reporte de robo, porte de placas y número de serie.



También aseguró que aunque cuentan con un sistema de video vigilancia extenso y arcos de lectura de placas, los criminales optan por cambiar de placas constantemente, para que las unidades no sean detectadas, pero por ese motivo es que implementan labores de rastreo y seguimiento para dar con estos vehículos, como ha ocurrido en días pasados.



Parte de ese resultado de inteligencia y seguimiento, es que la corporación tiene una tasa de recuperación de vehículos del 50% entre los que encuentran abandonados en la ciudad, así como aquellos que son detectados por las cámaras de seguridad que tienen desplegadas por la Plataforma Escudo Chihuahua y próximamente con la Plataforma Centinela.



*Policías arriesgan todo aunque no conozcan al afectado o sean cuestiones sin valor, la consignación es proteger y servir*



En cada una de las placas que portan los cientos de elementos de seguridad de la Policía Municipal, el escudo recuerda que la consigna es "proteger y servir". Esta consigna es tan significativa que la mayoría de las veces, los agentes se enfrentan a situaciones donde ni siquiera conocen a las personas involucradas, arriesgando sus vidas por asuntos materiales con el fin de mantener la justicia y el orden en la capital.



Julio Salas reconoció la labor que han puesto en las actividades cada uno de los agentes y todo el personal que integra la corporación, para garantizar la seguridad de la ciudad.



"Es importante recalcar el compromiso de los compañeros, creo yo que es necesario reconocer el esfuerzo, el trabajo y arriesgar la vida, es una línea bien delgada, porque en persecuciones pueden atropellar a personas, si no tenemos entrenamiento, capacitación, el control del estrés con armas de fuego, puede pasar una desgracia, pero el aguantar la presión y es un enorme reconocimiento" señaló.

Julio hizo referencia al último aseguramiento de un vehículo robado, que lograron recuperar, en donde aseguró que los agentes pudieron contener la situación y soportaron recibir disparos y no accionar sus armas, por el flujo de personas que estaban en el lugar, siempre priorizando el bien de su comunidad.



"La detención se dio en un lugar, donde pudieran golpear el carro y donde se dio un enfrentamiento con nosotros, son muy importantes de reconocer, y recuperamos vehículos de nuevo modelo, de viejo modelo, no hacemos distinción, es un patrimonio que tenemos que recuperar y es muy ingrato en ocasiones, porque hemos vivido casos donde no importan que recuperamos el vehículo, pero se inconforman porque fue chocado, aún así continuamos trabajando en la mejor disposición" señaló Julio Salas.