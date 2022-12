Enciende foco de atención caso del chofer de Didi encontrado sin vida: Ficosec

El director de Ficosec Chihuahua, Arturo Luján Olivas, calificó como “preocupante” el último caso del conductor de la plataforma DIDI que fue localizado sin vida en La Noria, hecho que señaló, enciende un “foco” de atención en la ciudad.

Luján Olivas, indicó que anteriormente, cuando se dieron este tipo de hechos en la ciudad, se atribuyó a una probable relación de las víctimas con actividades delictivas, sin embargo, afirmó que de momento Ficosec desconoce la situación de este caso, y sería prematuro hablar del hecho.

"Sería prematuro decir que este caso es así, yo no tengo información (de este último caso), sería una irresponsabilidad pronunciarme al respecto”, declaró al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se tratase de homicidios por estar relacionados con actividades delictivas, e insistió “No me puedo pronunciar sobre el tema porque no lo conozco".

Añadió que en hechos anteriores, cuando se registraron homicidios a choferes de la plataforma en cuestión, Ficosec sostuvo una reunión con representantes tanto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como de la plataforma que ofrece el servicio de traslado, con el objetivo de intentar sumarse para la implementación de un protocolo de seguridad.

Aunque de momento se desconocen datos o probables líneas, el director de Ficosec señaló que este tipo de hechos vulnera a la población, en este caso a conductores o choferes, pues quedan altamente expuestos.

"Se vuelve muy difícil (que ocurran estos hechos) porque es gente que está altamente expuesta, por toda la actividad la realizan en la calle, no puede saber a quién están levantando”, señaló.

Por último indicó que este tema probablemente se lleve a la mesa de seguridad ciudadana además de que adelantó que la próxima semana se dará a conocer información relacionada con este tipo de temas, como los indicadores delictivos que mes con mes se presentan.

El director de Ficosec, indicó respecto a los programas que financia, están enfocados justamente a evitar que los jóvenes tengan que entrar en esa dinámica de actividades ilícitas, para lo cual se les ofrece una capacitación y acompañamiento durante el tiempo que se lleva a cabo la capacitación.

Indicó que este es el caso del proyecto “Desafío”, que fue presentado este jueves y señaló que la falta de oportunidades escolares y de empleo ha orillado a jóvenes a considerar salidas fáciles que los ponen en riesgo.

Dicho proyecto busca que jóvenes que no estudian ni trabajan se incorporen al programa en el que se brinda apoyo psicosocial, desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo, y capacitación especializada y certificada.