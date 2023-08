Entrega Club de Leones perro guía a joven con discapacidad visual

Al ser la preservación de la vista una de las prioridades del Club de Leones Internacional, integrantes de esta asociación recibieron este sábado a Jaime Madrid de Anda, joven con discapacidad visual, al que le fue asignado un perro guía para un mejor desarrollo de sus actividades.

Es preciso mencionar que el Club de Leones cuenta con diversos programas que tienen el objetivo de que las personas recuperen la vista y mejorar su calidad de vida.

Uno de los programas es la entrega de perros guía, los cuales son dados en adopción, pero continúan siendo propiedad de la asociación; es decir, la persona que la adopta se hace cargo del mantenimiento, pero el Club de Leones sigue al pendiente del camino.

Para realizar de una mejor manera este programa, se cuenta con el apoyo de dos escuelas de perros guías, una ubicada en México y la otra en Rochester, Estados Unidos, que es con la que mayor contacto tiene la asociación de Chihuahua.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Cabe destacar que el Club de Leones de la ciudad de Chihuahua, es el que más ha dado perros en guía en adopción, pues ya suma 34 animales entregados a personas con ceguera o discapacidad visual.

Directivos de la organización detallaron que para poder entregar perros guías en adopción, es necesario cumplir con una serie de requisitos que comprueben que la persona se hará debidamente cargo del mismo.

Examen médico, acreditación de la ceguera, que la persona se sabe manejar autónomamente con la ayuda de un bastón especial, demostrar la capacidad económica suficiente para sostener al perro, son algunos de las cuestiones que se revisan.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"Si no se pide este requisito, damos el perrito a una persona que no tiene la solvencia económica para sostenerlo y después empiezan los problemas", especificaron en cuanto al último requisito mencionado anteriormente con lo que se garantiza el bienestar del animal, el cual insistieron no son mascotas.

Una vez que se aprueban los requisitos iniciales, el beneficiario debe acudir a la escuela antes comentada para iniciar un entrenamiento con el perro; esto, tiene una duración de casi dos meses.

Una vez que se haya adaptado el perro a su próximo beneficiario, este último regresa a su lugar de origen, lo cual fue lo que ocurrió este sábado, evento que celebraron los integrantes de la asociación.