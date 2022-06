Entregan a César D. nombres de testigos protegidos

Tras más de 12 horas de audiencia celebrada en contra del exgobernador César Horacio D.J. y tras terminar los antecedentes de parte de la Fiscalía General del Estado, el juez de control entregó la lista de los nombres de las personas que tienen una calidad de testigo protegido en las acusaciones en su contra.

Lo anterior fue entregado a través de un sobre sellado, donde se anexar los nombres de las ocho personas que entregaron información a través de una identidad reservada en contra del ex mandatario, por lo cual le pidieron no divulgar la lista ni fotografiar la misma para no vulnerar la privacidad de los mismo.

Al inicio de la audiencia el exgobernador solicitó al juez de control que le diera a conocer los nombres de las personas que tienen carácter de reservado y no fue hasta que continuo avanzando la audiencia para que le hicieran de su conocimiento esta información.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado, ya terminó de mostrar los antecedentes que tiene la investigación en contra de César Horacio, por lo que se espera que continúe la misma y puedan dictar o no el auto de vinculación a proceso, que puede darse entre esta noche o la mañana del sábado.