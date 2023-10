¿Eres adulto mayor y quieres practicar deporte? Municipio te ofrece opciones

El Instituto de Cultura Física y Deporte, del Gobierno Municipal de Chihuahua, informó que en el cuidado de la salud física de las personas adultas mayores, tiene deportes adaptados para las necesidades específicas de este grupo de la población, que los apoya para seguir en actividad deportiva, especializada en el cuidado de las personas en esta etapa de sus vidas.

Así lo informó el director del IMCFyD, Juan José Abdo Fierro, quien invitó a la población interesada, a hacer uso de las instalaciones, programas y apoyos, que se han diseñado para dar este servicio.

“Tenemos una subdirección, dentro del Instituto que se dedica a estos temas que es de Deporte Adaptado Inclusivo. Ahí vemos deporte indígena, deporte paralímpico, deporte para el adulto mayor y todo lo que tiene que ver con deporte adaptado”, detalló.

Sobre los constantes esfuerzos para ofrecer nuevas opciones deportivas a la población adulta mayor, mencionó que se imparte una capacitación en la disciplina de pelota tarasca, para diversificar el tipo de actividad física para los usuarios de este grupo etario.

“Es común que al adulto mayor sólo se le puede ofrecer, -o sólo puedan jugar-, el famoso cachibol, que tiene muchísimos adeptos, hay muchos equipos; pero yo creo que le estamos dando otro giro, no otra había otra opción a los adultos mayores. La pelota tarasca no es un deporte exclusivo para el adulto mayor, lo puede jugar cualquiera, se puede jugar de manera mixta: hombres mujeres; de todas las edades. Es muy divertido, muy entretenido, muy dinámico. Estamos buscando darle difusión para tener más gente, y ¿por qué no? tener después nuestro Comité Municipal de Pelota, Tarasca, y en su momento, una Asociación Estatal”, afirmó Juan José Abdo.

El director del IMCFyD mencionó que ese tipo de estructuras, se podrá compartir la práctica de este deporte, con algunos otros estados, por ejemplo en Coahuila, donde en la ciudad de Torreón, ya hay equipos establecidos de pelota tarasca, y se podría generar algún tipo de torneo.

“Hablamos del deporte como un generador de turismo, pues está en este tipo de deportes, nos pueden dar esa esa comunicación y esos juegos de ida y vuelta; torneos entre varios municipios y generar, turismo y mayor crecimiento de la pelota tarasca. Me gustó cuando fueron a hacernos una demostración ahí al centro deportivo Tricentenario, inmediatamente lo adoptamos y empezamos a hacerlo propio para darle mayor difusión”, compartió el titular del deporte municipal en Chihuahua.

Abdo Fierro agregó que entre otras disciplinas especializadas para las poblaciones de adultos mayores, también está el maxi baloncesto, el cachibol, ahora la pelota tarasca y otras disciplinas que los propios adultos mayores adoptan.

“También está la natación. Tenemos muchísimas personas de adultos mayores en nuestros centros deportivos. Mencionar que tenemos un descuento permanente para adulto, -mayor más allá de los programas de becas o los puntos que manejamos de manera semestral para adulto mayor-, en cualquier momento del año que se quieran inscribir, pues ya tienen de entrada un 35% de descuento en su en su mensualidad”, finalizó.